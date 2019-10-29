Правоохранительные органы должны положить конец незаконному отстрелу сайгаков - Токаев

"Браконьеры продолжают охоту на сайгаков - достояние нашей природы. В Алматинской области сотрудники КНБ задержали банду, убившую не менее 3 тыс. сайгаков. Браконьеры должны понести строгое наказание согласно закону. Правоохранительные органы должны положить конец незаконному промыслу", - сообщил глава государства.
Как сообщалось ранее, задержано 18 членов ОПГ, занимавшейся отстрелом сайги для вывоза ее рогов в КНР.
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