Наказание за отстрел сайгаков нужно ужесточить - Токаев

"Выражаю искренние соболезнования родным егеря Каныша Нуртазинова, геройски погибшего в схватке с браконьерами. Они будут задержаны и преданы суду. Наказание за отстрел сайгаков нужно ужесточить. Нуртазинов будет посмертно награжден. Желаю выздоровления егерю С. Оспанову", - сообщил глава государства в Twitter.
Напомним, сегодня после нападения браконьеров скончался инспектор Центрального регионального филиала РГКП "ПО "Охотзоопром" Акмолинского опорного пункта Каныш Нуртазинов, еще один инспектор госпитализирован. У Каныша Нуртазинова осталось четверо детей.
Полиция возбудила уголовное дело по части 1 статьи 99 УК РК (Убийство). В настоящее время специально созданными оперативно-следственными группами проводится комплекс мероприятий по задержанию подозреваемых. Полицейскими введен план-перехват, задействован личный состав Жаркаинского, Есильского и Жаксынского районных отделов полиции, ориентировки на автомашину подозреваемых переданы всем нарядам патрульной службы, выставлены 10 блок постов на территории Жаркаинского и соседних районов.
Стоит отметить, что это не первый случай нападения браконьеров на инспекторов ПО "Охотзоопром". 13 января группа инспекторов Карагандинского РГКП "ПО "Охотзоопрома" обнаружила на территории Нуринского района пять отстрелянных туш сайгаков и свежие автомобильные следы. Инспекторы начали преследование браконьеров. Инспекторам удалось догнать одну из преследуемых автомашин. Из нее вышли три человека спортивного телосложения с оружием и оказали активное сопротивление. В результате нападения инспектор Ерлан Нургалиев получил тяжелую черепно-мозговую травму и 15 января скончался в больнице. Еще одному инспектору были нанесены тяжелые телесные повреждения.
Подозреваемые в убийстве инспектора "Охотзоопрома" были объявлены в межгосударственный розыск и вскоре задержаны. Пострадавший и погибший после избиения браконьерами инспекторы "Охотзоопрома" награждены орденом "Барыс" ІІІ степени.
После случившегося МВД внесло предложения по ужесточению борьбы с браконьерами.
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