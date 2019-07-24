Наказание за отстрел сайгаков нужно ужесточить - Токаев

Нур-Султан. 23 июля. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил необходимость ужесточения наказания за отстрел сайгаков, передает Kazakhstan Today.

"Выражаю искренние соболезнования родным егеря Каныша Нуртазинова, геройски погибшего в схватке с браконьерами. Они будут задержаны и преданы суду. Наказание за отстрел сайгаков нужно ужесточить. Нуртазинов будет посмертно награжден. Желаю выздоровления егерю С. Оспанову", - сообщил глава государства в Twitter.

Полиция возбудила уголовное дело по части 1 статьи 99 УК РК (Убийство). В настоящее время специально созданными оперативно-следственными группами проводится комплекс мероприятий по задержанию подозреваемых. Полицейскими введен план-перехват, задействован личный состав Жаркаинского, Есильского и Жаксынского районных отделов полиции, ориентировки на автомашину подозреваемых переданы всем нарядам патрульной службы, выставлены 10 блок постов на территории Жаркаинского и соседних районов.

Стоит отметить, что это не первый случай нападения браконьеров на инспекторов ПО "Охотзоопром" . 13 января группа инспекторов Карагандинского РГКП "ПО "Охотзоопрома" обнаружила на территории Нуринского района пять отстрелянных туш сайгаков и свежие автомобильные следы. Инспекторы начали преследование браконьеров. Инспекторам удалось догнать одну из преследуемых автомашин. Из нее вышли три человека спортивного телосложения с оружием и оказали активное сопротивление. В результате нападения инспектор Ерлан Нургалиев получил тяжелую черепно-мозговую травму и 15 января скончался в больнице. Еще одному инспектору были нанесены тяжелые телесные повреждения.

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