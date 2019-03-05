Астана. 21 января. Kazakhstan Today - Задержаны подозреваемые в убийстве инспектора РГКП "ПО "Охотзоопром" браконьеры, передает Kazakhstan Today.





"Сегодня в результате проведенной спецоперации оперативники департамента криминальной полиции МВД в городе Кызылорде в одном из частных домов задержали троих подозреваемых в убийстве инспектора РГКП "ПО "Охотзоопром" Нургалиева Ерлана Балгабековича, совершенном 13 января текущего года на территории Нуринского района Карагандинской области при исполнении последним своих служебных обязанностей", - сообщил директор департамента внтуренних и внешних коммуникаций МВД РК Алмас Садубаев.





По его информации, в настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств, все трое подозреваемых водворены в ИВС. Досудебное расследование продолжается.





Напомним, группа инспекторов Карагандинского РГКП "ПО "Охотзоопрома" 13 января обнаружила на территории Нуринского района пять отстрелянных туш сайгаков и свежие автомобильные следы. Инспекторы на двух машинах начали преследование браконьеров, но одна из машин отстала. Второй экипаж вскоре заметил две автомашины "Тойота-Ленд-Крузер" серебристого и белого цветов.





Инспекторам удалось догнать одну из преследуемых автомашин. Из нее вышли три человека спортивного телосложения с оружием и оказали активное сопротивление. Они избили двух инспекторов, изъяли из автомашины прибор GPS и ключи зажигания и скрылись. Без GPS избитые сотрудники не смогли "Охотзоопрома" не смогли сообщить свои координаты, что затруднило их поиск.





После обнаружения инспекторов доставили в городскую больницу Астаны. Инспектор Ерлан Нургалиев получил тяжелую черепно-мозговую травму и 15 января скончался в больнице. Инспектору Ницыку нанесены тяжелые телесные повреждения.









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