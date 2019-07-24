Скончался инспектор Охотзоопрома, раненный браконьерами в Акмолинской области

Как сообщили в управлении здравоохранения Акмолинской области, 43-летний мужчина скончался по дороге в больницу. Еще один инспектор находится в стабильно тяжелом состоянии в больнице Державинска.
При доставлении в Центральную районную больницу в Державинск инспектор РГКП "ПО "Охотзоопром" от полученного огнестрельного ранения скончался.
В настоящее время второго инспектора оперирует в той же больнице", - сообщил пресс-секретарь Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства сельского хозяйства РК Сакен Дилдахмет.
Напомним, сегодня, примерно 11.00 инспекторами Центрального регионального филиала РГКП "ПО Охотзоопром" Акмолинского опорного пункта, при проведении мероприятий по выявлению и пресечению нарушений природоохранного законодательства, на территории Жаркаинского района Акмолинской области был выявлен факт отстрела сайги. При преследовании из автомашины марки "Нива" белого цвета (госномер не установлен) 10 регион (Костанайская область) произведены выстрелы, в результате чего два инспектора ЦРФ РГКП "ПО "Охотзоопром" получили огнестрельные ранения. Один из инспекторов находился в крайне тяжелом бессознательном состоянии.
Напомним, группа инспекторов Карагандинского РГКП "ПО "Охотзоопрома" 13 января обнаружила на территории Нуринского района пять отстрелянных туш сайгаков и свежие автомобильные следы. Инспекторы на двух машинах начали преследование браконьеров, но одна из машин отстала. Второй экипаж вскоре заметил две автомашины "Тойота-Ленд-Крузер" серебристого и белого цветов. Инспекторам удалось догнать одну из преследуемых автомашин. Из нее вышли три человека спортивного телосложения с оружием и оказали активное сопротивление. Они избили двух инспекторов, изъяли из автомашины прибор GPS и ключи зажигания и скрылись. Без GPS избитые сотрудники не смогли "Охотзоопрома" не смогли сообщить свои координаты, что затруднило их поиск. После обнаружения инспекторов доставили в городскую больницу Астаны. Инспектор Ерлан Нургалиев получил тяжелую черепно-мозговую травму и 15 января скончался в больнице. Инспектору Ницыку нанесены тяжелые телесные повреждения. Подозреваемые в убийстве инспектора "Охотзоопрома" объявлены в межгосударственный розыск и вскоре задержаны. Пострадавший и погибший после избиения браконьерами инспекторы "Охотзоопрома" награждены орденом "Барыс" ІІІ степени. После случившегося МВД внесло предложения по ужесточению борьбы с браконьерами.
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