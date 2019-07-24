Скончался инспектор Охотзоопрома, раненный браконьерами в Акмолинской области

Нур-Султан. 23 июля. Kazakhstan Today - Стало известно о гибели одного из инспекторов "Охотзоопрома", обстрелянных сегодня браконьерами в Акмолинской области, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в управлении здравоохранения Акмолинской области, 43-летний мужчина скончался по дороге в больницу. Еще один инспектор находится в стабильно тяжелом состоянии в больнице Державинска.





При доставлении в Центральную районную больницу в Державинск инспектор РГКП "ПО "Охотзоопром" от полученного огнестрельного ранения скончался.

В настоящее время второго инспектора оперирует в той же больнице", - сообщил пресс-секретарь Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства сельского хозяйства РК Сакен Дилдахмет.

Напомним, сегодня, примерно 11.00 инспекторами Центрального регионального филиала РГКП "ПО Охотзоопром" Акмолинского опорного пункта, при проведении мероприятий по выявлению и пресечению нарушений природоохранного законодательства, на территории Жаркаинского района Акмолинской области был выявлен факт отстрела сайги. При преследовании из автомашины марки "Нива" белого цвета (госномер не установлен) 10 регион (Костанайская область) произведены выстрелы, в результате чего два инспектора ЦРФ РГКП "ПО "Охотзоопром" получили огнестрельные ранения. Один из инспекторов находился в крайне тяжелом бессознательном состоянии.

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