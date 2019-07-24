Браконьеры ранили двух инспекторов Охотзоопрома в Акмолинской области

Нур-Султан. 23 июля. Kazakhstan Today - В Акмолинской области браконьеры обстреляли двух инспекторов "Охотзоопрома", передает Kazakhstan Today.
Как сообщил пресс-секретарь Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства сельского хозяйства РК Сакен Дилдахмет, один из инспекторов находится в крайне тяжелом бессознательном состоянии.
"Примерно в 11.00 инспекторами Центрального регионального филиала РГКП "ПО "Охотзоопром" Акмолинского опорного пункта, при проведении мероприятий по выявлению и пресечению нарушений природоохранного законодательства, на территории Жаркаинского района Акмолинской области был выявлен факт отстрела сайги. При преследовании из автомашины марки "Нива" белого цвета (госномер не установлен) 10-й регион (Костанайская область) произведены выстрелы, в результате чего два инспектора ЦРФ РГКП "ПО "Охотзоопром" получили огнестрельные ранения. Один из инспекторов находится в крайне тяжелом бессознательном состоянии", - проинформировал Дилдахмет.
В настоящее время раненые инспекторы транспортируются в районную больницу Державинска, куда вызвана санавиация.
ОВД Жаркаинского района Акмолинской области ведется поиск подозреваемых лиц, объявлен план-перехват. Дополнительная информация будет представлена по мере поступления", - уточнил пресс-секретарь.
Напомним, группа инспекторов Карагандинского РГКП "ПО "Охотзоопрома" 13 января обнаружила на территории Нуринского района пять отстрелянных туш сайгаков и свежие автомобильные следы. Инспекторы на двух машинах начали преследование браконьеров, но одна из машин отстала. Второй экипаж вскоре заметил две автомашины "Тойота-Ленд-Крузер" серебристого и белого цветов. Инспекторам удалось догнать одну из преследуемых автомашин. Из нее вышли три человека спортивного телосложения с оружием и оказали активное сопротивление. Они избили двух инспекторов, изъяли из автомашины прибор GPS и ключи зажигания и скрылись. Без GPS избитые сотрудники не смогли "Охотзоопрома" не смогли сообщить свои координаты, что затруднило их поиск. После обнаружения инспекторов доставили в городскую больницу Астаны. Инспектор Ерлан Нургалиев получил тяжелую черепно-мозговую травму и 15 января скончался в больнице. Инспектору Ницыку нанесены тяжелые телесные повреждения. Подозреваемые в убийстве инспектора "Охотзоопрома" объявлены в межгосударственный розыск и вскоре задержаны. Пострадавший и погибший после избиения браконьерами инспекторы "Охотзоопрома" награждены орденом "Барыс" ІІІ степени. После случившегося МВД внесло предложения по ужесточению борьбы с браконьерами.
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