Браконьеры ранили двух инспекторов Охотзоопрома в Акмолинской области

Нур-Султан. 23 июля. Kazakhstan Today - В Акмолинской области браконьеры обстреляли двух инспекторов "Охотзоопрома", передает Kazakhstan Today.

Как сообщил пресс-секретарь Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства сельского хозяйства РК Сакен Дилдахмет, один из инспекторов находится в крайне тяжелом бессознательном состоянии.

"Примерно в 11.00 инспекторами Центрального регионального филиала РГКП "ПО "Охотзоопром" Акмолинского опорного пункта, при проведении мероприятий по выявлению и пресечению нарушений природоохранного законодательства, на территории Жаркаинского района Акмолинской области был выявлен факт отстрела сайги. При преследовании из автомашины марки "Нива" белого цвета (госномер не установлен) 10-й регион (Костанайская область) произведены выстрелы, в результате чего два инспектора ЦРФ РГКП "ПО "Охотзоопром" получили огнестрельные ранения. Один из инспекторов находится в крайне тяжелом бессознательном состоянии", - проинформировал Дилдахмет.

В настоящее время раненые инспекторы транспортируются в районную больницу Державинска, куда вызвана санавиация.

ОВД Жаркаинского района Акмолинской области ведется поиск подозреваемых лиц, объявлен план-перехват. Дополнительная информация будет представлена по мере поступления", - уточнил пресс-секретарь.





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