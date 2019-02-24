МВД внесло ряд предложений по ужесточению борьбы с браконьерами

Астана. 16 февраля. Kazakhstan Today - Накануне в мажилисе прошел круглый стол по проблеме борьбы с браконьерством, в рамках которого Министерство внутренних дел РК внесло ряд предложений по совершенствованию законодательства в этой сфере, передает Kazakhstan Today.

По данным МВД, за приобретение или сбыт рогов сайгаков задержано 40 лиц, за последние пять лет изъято более трех тысяч штук рогов сайгаков.

"К примеру, в Западно-Казахстанской области выявлена и пресечена деятельность организованной преступной группы, занимавшейся отстрелом сайгаков, реализацией их рогов. Группу возглавлял старший инспектор РГП "Охотзоопром" Министерства сельского хозяйства. Возбуждены уголовные дела по 30 эпизодам. В результате преступных действий членами ОПГ незаконно отстреляно 492 сайгака, у них изъято около 300 штук рогов, причиненный государству ущерб составил 745 млн тенге. Судом лица осуждены к различным реальным срокам лишения свободы. Аналогичная группа из четырех человек, занимавшаяся приемом и сбытом мяса сайгаков, задержана в Кызылординской области. Все они признаны виновными и осуждены, с возмещением государству причиненного ущерба. В прошлом году за незаконный отстрел сайгаков и заготовку их рогов с использованием служебных автомашин осуждены шесть инспекторов госучреждения "Иргиз-Торгайский государственный природный резерват", - привели примеры представители МВД.

В ведомстве отметили, что по проблемным вопросам борьбы с браконьерством был инициирован ряд предложений в законодательство, в том числе по ужесточению уголовной ответственности за незаконную охоту, добычу водных животных, порубку леса, единообразной практики применения норм законодательства о конфискации имущества, являющегося орудием или средством совершения уголовного правонарушения.

В Министерство сельского хозяйства внесены предложения: о пересмотре организации работы по охране диких животных; об оснащении охотинспекторов обмундированием со знаками принадлежности к службе, видеожетонами, а служебного автотранспорта - специальной окраской, световыми, звуковыми сигналами и мобильным видеорегистратором; о расширении перечня оснований применения охотинспекторами служебного оружия (согласно законодательству, им предоставлено право на вооружение нарезным карабином или короткоствольным нарезным оружием); проведение с охотинспекторами занятий на базе правоохранительных органов по основам законодательства по вопросам задержания, досмотра, доставления правонарушителей и других действии, связанных с закреплением вещественных доказательств и составления первичных материалов; о необходимости пересмотра качества кадрового состава охотинспекторов с выработкой отдельных критерии их поступления на работу.

За минувший год полицией выявлено свыше 14 тыс. нарушений природоохранного законодательства. Проведено почти 1,5 тыс. досудебных расследований, из которых направлено в суд около 700 дел. К административной ответственности привлечено свыше 13 тыс. правонарушителей. Изъято 140 тонн незаконно добытой рыбы, из них 8,7 тонны осетровых пород, более тысячи кубометров незаконно заготовленного леса, 195 плавательных средства, 2800 орудий совершения правонарушения, из них 350 огнестрельного оружия. По фактам незаконной охоты на сайгаков, приобретения и сбыта их рогов, проведено 77 досудебных расследований. По приговорам судов осуждены 49 человек, изъято почти 500 штук рогов и 313 туш сайгаков", - проинформировали в МВД.

В ведомстве отмечают, что по результатам расследований в большинстве случаев охотинспекторами некачественно закрепляются доказательства после обнаружения факта браконьерства, зачастую не производится видеофиксация незаконных действий браконьеров, имеющих в дальнейшем большое доказательственное значение при расследовании и доказывании вины подозреваемых.

Все эти обстоятельства по сбору доказательств, изобличающих браконьеров, напрямую влияют на дальнейшую перспективу уголовного дела, так как, согласно нормам уголовного процесса, любые сомнения трактуются в пользу подозреваемого", - подчеркнули в МВД.

Напомним, группа инспекторов Карагандинского РГКП "ПО "Охотзоопрома" 13 января обнаружила на территории Нуринского района пять отстрелянных туш сайгаков и свежие автомобильные следы. Инспекторы на двух машинах начали преследование браконьеров, но одна из машин отстала. Второй экипаж вскоре заметил две автомашины "Тойота-Ленд-Крузер" серебристого и белого цветов.

Инспекторам удалось догнать одну из преследуемых автомашин. Из нее вышли три человека спортивного телосложения с оружием и оказали активное сопротивление. Они избили двух инспекторов, изъяли из автомашины прибор GPS и ключи зажигания и скрылись. Без GPS избитые сотрудники не смогли "Охотзоопрома" не смогли сообщить свои координаты, что затруднило их поиск.

После обнаружения инспекторов доставили в городскую больницу Астаны. Инспектор Ерлан Нургалиев получил тяжелую черепно-мозговую травму и 15 января скончался в больнице. Инспектору Ницыку нанесены тяжелые телесные повреждения.

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