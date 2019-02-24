Президент Казахстана подписал указ о награждении орденом погибшего инспектора "Охотзоопрома"

Астана. 4 февраля. Kazakhstan Today - Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев 31 января 2019 года подписал указ "О награждении государственными наградами Республики Казахстан", передает Kazakhstan Today.

"За храбрость и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга наградить: орденом "Барыс" ІІІ степени Ницыка Петра Алексеевича - инспектора Центрального регионального филиала РГКП "ПО "Охотзоопром" Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства сельского хозяйства, Нургалиева Ерлана Балгабековича (посмертно) - инспектора Центрального регионального филиала РГКП "ПО "Охотзоопром" Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства сельского хозяйства", - говорится в указе главы государства.

Указ вводится в действие со дня подписания.

Напомним, группа инспекторов Карагандинского РГКП "ПО "Охотзоопрома" 13 января обнаружила на территории Нуринского района пять отстрелянных туш сайгаков и свежие автомобильные следы. Инспекторы на двух машинах начали преследование браконьеров, но одна из машин отстала. Второй экипаж вскоре заметил две автомашины "Тойота-Ленд-Крузер" серебристого и белого цветов.

Инспекторам удалось догнать одну из преследуемых автомашин. Из нее вышли три человека спортивного телосложения с оружием и оказали активное сопротивление. Они избили двух инспекторов, изъяли из автомашины прибор GPS и ключи зажигания и скрылись. Без GPS избитые сотрудники не смогли "Охотзоопрома" не смогли сообщить свои координаты, что затруднило их поиск.

После обнаружения инспекторов доставили в городскую больницу Астаны. Инспектор Ерлан Нургалиев получил тяжелую черепно-мозговую травму и 15 января скончался в больнице. Инспектору Ницыку нанесены тяжелые телесные повреждения.

Подозреваемые браконьеры были объявлены в межгосударственный розыск. Позже они были задержаны в городе Кызылорде в одном из частных домов.

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