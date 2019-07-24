В Акмолинской области разыскивают напавших на инспекторов "Охотзоопрома" браконьеров

Кокшетау. 23 июля. Kazakhstan Today - По факту нападения на инспекторов Центрального регионального филиала РГКП "ПО "Охотзоопром" Акмолинского опорного пункта, возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 99 УК РК (Убийство), сообщили в пресс-службе департамента полиции области, передает Kazakhstan Today.
"В настоящее время специально созданными оперативно-следственными группами проводится комплекс мероприятий по задержанию подозреваемых. Полицейскими введен план-перехват, задействован личный состав Жаркаинского, Есильского и Жаксынского районных отделов полиции, ориентировки на автомашину подозреваемых переданы всем нарядам патрульной службы, выставлены 10 блок постов на территории Жаркаинского и соседних районов", - проинформировали в полиции.
Оперативно-розыскные мероприятия продолжаются, отметили в пресс-службе.
Напомним, 23 июля инспекторами Центрального регионального филиала РГКП "ПО "Охотзоопром" Акмолинского опорного пункта при проведении мероприятий по выявлению и пресечению нарушений природоохранного законодательства на территории Жаркаинского района был выявлен факт отстрела сайги. Во время преследования автомашины браконьеров, двое инспекторов были ранены, позже один из них, 1976 года рождения, скончался. Второй пострадавший, 1975 года рождения, доставлен в районную больницу.
Сегодня при задержании браконьеров погиб инспектор Охотзоопрома Каныш Нуртазинов, Оспанов Самат сейчас находится в больнице. Выражаю искренние соболезнования семье погибшего, героически исполнившего свой долг. Семье погибшего и пострадавшему инспектору будет оказана необходимая помощь", - сообщил министр экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан Магзум Мирзагалиев.
У Каныша Нуртазинова осталось четверо детей.
Как сообщалось ранее, 13 января группа инспекторов Карагандинского РГКП "ПО "Охотзоопрома" обнаружила на территории Нуринского района пять отстрелянных туш сайгаков и свежие автомобильные следы. Инспекторы на двух машинах начали преследование браконьеров, но одна из машин отстала. Второй экипаж вскоре заметил две автомашины "Тойота-Ленд-Крузер" серебристого и белого цветов. Инспекторам удалось догнать одну из преследуемых автомашин. Из нее вышли три человека спортивного телосложения с оружием и оказали активное сопротивление. Они избили двух инспекторов, изъяли из автомашины прибор GPS и ключи зажигания и скрылись. Без GPS избитые сотрудники не смогли "Охотзоопрома" не смогли сообщить свои координаты, что затруднило их поиск. После обнаружения инспекторов доставили в городскую больницу Астаны. Инспектор Ерлан Нургалиев получил тяжелую черепно-мозговую травму и 15 января скончался в больнице. Инспектору Ницыку были нанесены тяжелые телесные повреждения.
Подозреваемые в убийстве инспектора "Охотзоопрома" были объявлены в межгосударственный розыск и вскоре задержаны. Пострадавший и погибший после избиения браконьерами инспекторы "Охотзоопрома" награждены орденом "Барыс" ІІІ степени. После случившегося МВД внесло предложения по ужесточению борьбы с браконьерами.
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