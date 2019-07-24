В Акмолинской области разыскивают напавших на инспекторов "Охотзоопрома" браконьеров

Кокшетау. 23 июля. Kazakhstan Today - По факту нападения на инспекторов Центрального регионального филиала РГКП "ПО "Охотзоопром" Акмолинского опорного пункта, возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 99 УК РК (Убийство), сообщили в пресс-службе департамента полиции области, передает Kazakhstan Today.

"В настоящее время специально созданными оперативно-следственными группами проводится комплекс мероприятий по задержанию подозреваемых. Полицейскими введен план-перехват, задействован личный состав Жаркаинского, Есильского и Жаксынского районных отделов полиции, ориентировки на автомашину подозреваемых переданы всем нарядам патрульной службы, выставлены 10 блок постов на территории Жаркаинского и соседних районов", - проинформировали в полиции.

Оперативно-розыскные мероприятия продолжаются, отметили в пресс-службе.









Сегодня при задержании браконьеров погиб инспектор Охотзоопрома Каныш Нуртазинов, Оспанов Самат сейчас находится в больнице. Выражаю искренние соболезнования семье погибшего, героически исполнившего свой долг. Семье погибшего и пострадавшему инспектору будет оказана необходимая помощь", - сообщил министр экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан Магзум Мирзагалиев.





У Каныша Нуртазинова осталось четверо детей.





Как сообщалось ранее, 13 января группа инспекторов Карагандинского РГКП "ПО "Охотзоопрома" обнаружила на территории Нуринского района пять отстрелянных туш сайгаков и свежие автомобильные следы. Инспекторы на двух машинах начали преследование браконьеров, но одна из машин отстала. Второй экипаж вскоре заметил две автомашины "Тойота-Ленд-Крузер" серебристого и белого цветов. Инспекторам удалось догнать одну из преследуемых автомашин. Из нее вышли три человека спортивного телосложения с оружием и оказали активное сопротивление. Они избили двух инспекторов, изъяли из автомашины прибор GPS и ключи зажигания и скрылись. Без GPS избитые сотрудники не смогли "Охотзоопрома" не смогли сообщить свои координаты, что затруднило их поиск. После обнаружения инспекторов доставили в городскую больницу Астаны. Инспектор Ерлан Нургалиев получил тяжелую черепно-мозговую травму и 15 января скончался в больнице . Инспектору Ницыку были нанесены тяжелые телесные повреждения.





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