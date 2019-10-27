Задержано 18 членов ОПГ, занимавшейся отстрелом сайги для вывоза ее рогов в КНР (ВИДЕО)

Нур-Султан. 26 октября. Kazakhstan Today - Комитет национальной безопасности пресек канал незаконного вывоза рогов сайги, передает Kazakhstan Today.

"В рамках ужесточения мер по пресечению деятельности браконьерских групп в сентябре - октябре Комитетом национальной безопасности РК на территории Атырауской, Актюбинской, Западно-Казахстанской, Туркестанской и Кызылординской областей, Алматы и Шымкента проведены следственно-оперативные мероприятия по пресечению деятельности организованной преступной группы, осуществлявшей на протяжении продолжительного времени незаконный отстрел сайги для дальнейшей перепродажи, транспортировки и вывоза её рогов контрабандным путем в КНР", - сообщили в пресс-службе ведомства.





Оперативно-следственной группой в ходе обысков изъята 1 тонна 118 килограммов (более 3 тыс. особей) рогов сайги. По расчетам специалистов, ущерб государству от незаконной деятельности ОПГ составляет 5 млрд 664,6 млн тенге.

Дело зарегистрировано в ЕРДР по статьям УК РК "Участие в организованной преступной группе" и "Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами".

Задержаны 18 членов преступной группы (все граждане РК), 9 из которых с санкции суда взяты под стражу. Следственно-оперативные мероприятия продолжаются", - прокомментировали в КНБ.









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