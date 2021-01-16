Казахстанские синоптики прогнозируют потепление на выходных

Нур-Султан. 15 января. Kazakhstan Today - Казахстанские синоптики в ближайшие выходные 16-17 января прогнозируют потепление в нескольких регионах страны, передает Kazakhstan Today.

По данным специалистов РГП "Казгидромет", 16 и 17 января запад и север республики будут находиться под влиянием Средиземноморского циклона.

Погода будет носить неустойчивый характер - местами ожидаются осадки: на западе в виде снега и дождя, на севере - снег, а также местами усиление ветра с низовой метелью и повышение температуры воздуха", - говорят метеорологи.

На западе местами прогнозируется гололед. На остальной территории Казахстана сохраняется погода без осадков. Местами по республике ожидается туман.

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