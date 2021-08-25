Казахстанские военнослужащие оказались в числе лидеров Армейских международных игр по итогам первых этапов

НУР-СУЛТАН. 24 АВГУСТА - На 23 полигонах в одиннадцати странах набирают обороты Армейские международные игры - 2021. Военнослужащие Вооруженных сил Казахстана по итогам первых конкурсных этапов занимают позиции в числе лидеров, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как рассказали в пресс-службе Министерства обороны страны, на полигоне "Терскол" в Кабардино-Балкарии, где проходит конкурс "Эльбрусское кольцо", военные альпинисты выполнили три специальные задачи. Конкурсанты соревновались в индивидуальном лазании и на связках на искусственном горном рельефе, ориентировании в горной местности. После трех специальных задач лидируют российские военнослужащие, казахстанские военные альпинисты - на втором месте, на третьем - команда Узбекистана.

Первые расчеты беспилотных летательных аппаратов, участвующие в "Соколиной охоте" на полигоне "Матыбулак" в Казахстане, выполнили упражнение первого этапа. Операторы БПЛА вели воздушную разведку. Лучше всех с задачей справились военнослужащие Казахстана, вторыми стали военнослужащие Беларуси, третьими - России.

В Рязани на полигоне "Сельцы" квалификационный первый этап преодолели участники конкурса "Тактический стрелок". На данном этапе проверяются навыки владения и безопасного обращения военнослужащих с оружием. По результатам этапа лидируют российские стрелки, казахстанские военнослужащие - на втором месте, на третьем - Китай.

Участники конкурса "Десантный взвод" на полигоне "Дубровичи" в Рязани преодолели первый конкурсный этап: десантирование в составе взвода, сбор на площадке приземления и марш-бросок. С задачей лучше остальных справилась команда Китая, второй по результатам стала команда Казахстана, замкнули тройку лидеров этапа десантники из России.

В Армении для участников конкурса "Воин мира" состязания начались с творческой части программы. По итогам первого этапа лидируют "хозяева" конкурса. Казахстан - пока на четвертом месте. Однако самые важные состязания, определяющие воинское мастерство и профессионализм военнослужащих, еще впереди. Поэтому у казахстанской команды есть все шансы улучшить свое турнирное положение.

Напомним, что команда Вооруженных сил Казахстана принимает участие в одиннадцати конкурсах Армейских международных игр - 2021. Два конкурса - "Соколиная охота" и "Мастера артиллерийского огня" - организованы на территории Казахстана.













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