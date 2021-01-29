Казахстанским учителям физкультуры установлена новая доплата

Нур-Султан. 28 января. Kazakhstan Today - С 1 января 2021 года установлена новая доплата для учителей физической культуры детских садов, школ и колледжей. Об этом рассказал министр образования и науки Республики Казахстан Асхат Аймагамбетов, передает Kazakhstan Today.

По информации главы МОН, теперь учителя физкультуры дополнительно к зарплате будут получать доплату в размере 17 697 тенге.

При этом расширяется функционал учителей физкультуры. Помимо обязательных уроков физической культуры, они должны будут проводить дополнительные внеурочные спортивно-оздоровительные занятия, или, как мы их называем, секции. Дети получат дополнительную возможность заниматься в школьных спортивных секциях под руководством учителя", - написал Аймагамбетов в Facebook .

Спортивные секции во внеурочное время в организациях образования могут проводиться по разным видам спорта, отметил глава ведомства.

Это будет зависеть от спроса и пожеланий обучающихся и воспитанников, а также наличия специалистов и необходимого спортивного оборудования. Несомненно, привлечение детей к дополнительным занятиям в спортивных секциях станет залогом привития культуры здорового образа жизни, приобщит обучающихся к спорту и укрепит их здоровье", - добавил министр.

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