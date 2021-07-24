Казахстанский актер получил награду на Каннском кинофестивале

АЛМАТЫ. 23 ИЮЛЯ- Казахстанский актер Еркебулан Дайыров получил награду в номинации "Лучший азиатский актер" на кинофестивале World Film festival в Каннах за роль в фильме "Подсолнух" режиссера Эльмиры Гильман, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Он победил в номинации "Лучший азиатский актер" за роль в фильме "Подсолнух". Дайыров знаком зрителю по картинам "Дорога к матери", "Амре", "Тобол", "Бауыржан Момышулы" и "Балуан Шолак", сообщает " Хабар 24 ".

На своей странице в Instagram актер поблагодарил казахстанцев за поддержку.





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