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Казахстанский актер получил награду на Каннском кинофестивале

23.07.2021 7750
АЛМАТЫ. 23 ИЮЛЯ- Казахстанский актер Еркебулан Дайыров получил награду в номинации "Лучший азиатский актер" на кинофестивале World Film festival в Каннах за роль в фильме "Подсолнух" режиссера Эльмиры Гильман, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Он победил в номинации "Лучший азиатский актер" за роль в фильме "Подсолнух". Дайыров знаком зрителю по картинам "Дорога к матери", "Амре", "Тобол", "Бауыржан Момышулы" и "Балуан Шолак", сообщает "Хабар 24". 
 
На своей странице в Instagram актер поблагодарил казахстанцев за поддержку.

 

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