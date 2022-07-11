Казахстанский павильон награжден Золотым знаком ВДНХ

МОСКВА. 10 ИЮЛЯ - Павильон "Казахстан" награжден Золотым знаком Выставки достижений народного хозяйства за вклад в реставрацию и активную интеграцию в событийную повестку, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Генеральный директор ВДНХ Сергей Шогуров вручил Золотой знак руководителю торгово-выставочного павильона "Казахстан" Тамаре Бабаковой", - сообщает МИА "Казинформ".
Шогуров отметил, что награждение коллективов выставки проводится впервые с советского времени.
Мы решили не рвать эту традицию и учредили Золотой знак ВДНХ, который сегодня вручаем национальным павильонам", - добавил он.
В беседе с представителями СМИ руководитель казахстанского павильона Тамара Бабакова рассказала, что день за днем павильон посещает все больше гостей. В будние дни - порядка 3-6 тысяч человек и в разы больше на выходные и праздники.
На 9 мая это был практически рекорд всех павильонов на ВДНХ, нас посетили 32 тысячи гостей. Сегодня, в День национального гостеприимства и дружбы народов, мы ожидаем 35-40 тысяч посетителей. Люди идут не только посмотреть экспозиции, но и отведать блюда национальной кухни, принять участие в наших мастер-классах, узнать новое о нашей стране", - отметила Бабакова.
В августе этого года в павильоне состоится открытие торговой площадки, где будет представлен широкий ассортимент товаров пищевой и легкой промышленности от отечественных производителей.
Сегодня это многофункциональный комплекс, интересные экспозиции, большое количество посетителей и одно из центральных мест вечернего времени из-за уникальной архитектурной подсветки здания", - отметил заместитель руководителя департамента стратегического развития и управления территорией ВДНХ Игнат Жолобов.