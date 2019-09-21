Нур-Султан. 20 сентября. Kazakhstan Today - Казахстанский производитель соли опроверг сообщения в соцсетях о наличии опасного осадка в продукции, передает Kazakhstan Today.

Официальное заявление АО "Аралтуз" (соль "Славяна" и "Славяночка") опубликовано на странице Министерства торговли и интеграции РК в Facebook.

АО "Аралтуз" официально заявляет, что рассылаемая в последнее время в социальных сетях информация не соответствует действительности. Пищевая соль действительно содержит естественный нерастворимый осадок, как и любая другая натуральная соль, особенно самосадочная. На самом деле, за "стекло" принят минерал и ранее присутствовавший в производимой нами соли в нормах нерастворимого остатка, оговоренного в ГОСТе, а именно эпсомиты и астраханиты", - заявил производитель.

В компании добавили, что сырье, поступающее на переработку, экологически чистое. Вся продукция АО "Аралтуз" проверяется независимыми аккредитованными на территории ЕАЭС лабораториями с выдачей деклараций соответствия.

Производитель также отметил, что "в последнее время в сети Интернет ведутся необоснованные и недобросовестные нападки в отношении продукции, производимой нашим предприятием".

Началом всему послужили видеоролики и аудиозаписи о том, что "Аралтуз" якобы выкупили китайцы и с целью уничтожения населения Казахстана стали добавлять вредные для здоровья вещества. Впоследствии данный миф был развеян, так как собственниками компании всегда были и являются в настоящее время казахстанские предприниматели. Следующим этапом информационной войны стала волна на российском интернет-пространстве. Фейки стали активно размещать и рассылать аудио- и видеозаписи о том, что в соли "Славяночка" (прежнее название - "Славяна") производства "Аралтуз" содержится стекло", - говорится также в заявлении.

По мнению предприятия, причинами появления вышеупомянутых роликов могут быть недобросовестная конкуренция, связанная с ростом популярности продукции и увеличением доли рынка, занимаемого компанией и стремление некоторых блогеров повысить свои рейтинги в сети Интернет путем вбрасывания скандальной информации.

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