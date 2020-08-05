Казахстанца наградили за спасение людей при пожаре в Южной Корее

Как сообщает The Korea Times, церемония состоялась после того, как министерство здравоохранения и социального обеспечения выбрало его в прошлом месяце в качестве одного из двух лауреатов чести, наряду с Кан Чхел-Су, таксистом, который спас человека, пытающегося совершить самоубийство в Сеуле в январь.
Напомним, ночью 24 марта Али спас 10 человек во время пожара в жилом доме, где он снимал комнату. Али родом из Туркестана. Он рабочий по ремонту квартир и автомобилей. В Южную Корею переехал в конце 2017 года и находился там нелегально. Узнав о подвиге Али, местные госорганы разрешили ему пока оставаться в стране.
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