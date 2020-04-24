Казахстанца представили к госнаграде в Южной Корее за спасение людей при пожаре (ВИДЕО)

Сеул. 23 апреля. Kazakhstan Today - Казахстанца в Южной Корее представили к государственной награде за спасение десяти людей во время пожара, передает Kazakhstan Today.
Казахстанец представлен к государственной награде в Южной Корее. Таким образом жители страны хотят поблагодарить его за спасение десяти человек во время пожара, сообщает телеканал "Хабар 24".
Сообщается, что чрезвычайное происшествие произошло еще месяц назад, однако об этом стало известно только сейчас.
Казахстанец Али приехал в городок Ян Ян в конце 2017 года вместе с семьей. Цель визита - работа.
23 марта, ночью, он почувствовал запах дыма. Оказалось, горела комната на этаже, где жил Али. Он услышал крики, но не смог открыть дверь, поэтому он вышел на улицу и сначала по газовым трубам, а затем вот по этому телевизионному кабелю пробрался внутрь. Спасти женщину не удалось. Она скончалась в больнице. Но Али разбудил соседей, они благополучно покинули свои комнаты и спаслись.
Такое ощущение было, что я сейчас умру. Если дверь не откроется, я сейчас умру. Задохнусь угарным газом. Ощущение такое было. Открыл дверь, сразу лег на пол и начал дышать там. Потом приподнялся, смотрю, огонь чересчур большой был", - рассказал казахстанец.
Али получил ожоги, отказался и от медицинской помощи. Но соседи отвезли его в больницу и оплатили лечение в Сеуле.
Али должен был вернуться на родину в мае, но удалось продлить его пребывание в Корее, потому что в Министерство юстиции были предоставлены статьи про подвиг Али и мое письмо на имя президента, необходимо предоставить ещё кое-какие документы", - рассказала жительница уезда Ян Ян Чан Сон Ок.
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