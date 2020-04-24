Казахстанца представили к госнаграде в Южной Корее за спасение людей при пожаре (ВИДЕО)

Сеул. 23 апреля. Kazakhstan Today - Казахстанца в Южной Корее представили к государственной награде за спасение десяти людей во время пожара, передает Kazakhstan Today.

Казахстанец представлен к государственной награде в Южной Корее. Таким образом жители страны хотят поблагодарить его за спасение десяти человек во время пожара, сообщает телеканал "Хабар 24" .

Сообщается, что чрезвычайное происшествие произошло еще месяц назад, однако об этом стало известно только сейчас.

Казахстанец Али приехал в городок Ян Ян в конце 2017 года вместе с семьей. Цель визита - работа.





23 марта, ночью, он почувствовал запах дыма. Оказалось, горела комната на этаже, где жил Али. Он услышал крики, но не смог открыть дверь, поэтому он вышел на улицу и сначала по газовым трубам, а затем вот по этому телевизионному кабелю пробрался внутрь. Спасти женщину не удалось. Она скончалась в больнице. Но Али разбудил соседей, они благополучно покинули свои комнаты и спаслись.

Такое ощущение было, что я сейчас умру. Если дверь не откроется, я сейчас умру. Задохнусь угарным газом. Ощущение такое было. Открыл дверь, сразу лег на пол и начал дышать там. Потом приподнялся, смотрю, огонь чересчур большой был", - рассказал казахстанец.

Али получил ожоги, отказался и от медицинской помощи. Но соседи отвезли его в больницу и оплатили лечение в Сеуле.

Али должен был вернуться на родину в мае, но удалось продлить его пребывание в Корее, потому что в Министерство юстиции были предоставлены статьи про подвиг Али и мое письмо на имя президента, необходимо предоставить ещё кое-какие документы", - рассказала жительница уезда Ян Ян Чан Сон Ок.

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