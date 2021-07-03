Казахстанцам могут разрешить использовать пенсионные накопления на лечение за рубежом

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НУР-СУЛТАН. 2 ИЮЛЯ - Расширился список целей, на которые казахстанцы могут потратить пенсионные накопления - так, их можно будет направить на лечение детей и оплату санаториев, передает KAZAKHSTAN TODAY.

После подписания документа вкладчики ЕНПФ смогут использовать пенсионные накопления на лечение близких родственников без уступки или оплатить свое лечение за рубежом. Для этого вкладчику необходимо открыть специальный счет в иностранной валюте и пройти врачебную комиссию, заключив договор с иностранной компанией.

Также поправки позволят возместить затраты за уже полученные медуслуги или препараты. В этот список вошли расходы на санаторно-курортное лечение, ЭКО, лечение онкологии и аутоиммунных заболеваний.

В январе 2021 года казахстанцам предоставили право снять часть пенсионных накоплений для покупки жилья, улучшения жилищных условий, оплаты лечения или передачи в управление частным финансовым компаниям.

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