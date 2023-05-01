Казахстанцам рассказали, какая погода ожидается в мае

Рассказать друзьям

Астана. 30 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Неустойчивую погоду, неравномерное нарастание тепла, возвраты холодов после теплой погоды обещают синоптики в мае в Казахстане, сообщает РГП "Казгидромет".





В первой декаде мая на севере республики происходит устойчивый переход средней суточной температуры воздуха через +10°С, в южных областях Казахстана в конце мая - уже через +20°С", - проинформировали в РГП "Казгидромет".





В первой половине мая заморозки обычно прекращаются в южных и западных регионах Казахстана, а к концу месяца заканчиваются и в северных.





Средняя месячная температура воздуха продолжает повышаться от апреля к маю, но уже не столь интенсивно, как в апреле.





Количество осадков, по многолетним данным, от апреля к маю в северной половине Казахстана и в горных районах юга и юго-востока увеличивается и составляет за месяц в северной половине 21-52 мм, в горных районах юга, юго-востока и востока 100-200 мм. На юго-западе и в пустынных районах юга страны количество осадков уменьшается до 6-16 мм.





В первой половине первой декады мая на западе и юге страны прогнозируются грозовые дожди, временами сильные, а на востоке Казахстана в первые дни мая возможен переход дождя в мокрый снег. Ожидается усиление ветра с порывами до 15-25 метров в секунду.





В начале мая северный антициклон обусловит понижение температуры воздуха на большей части республики, в ночные часы на севере, центре и востоке Казахстана, а также на севере и в горных районах юго-востока республики ожидаются заморозки до 1-8 градусов", - предупредили синоптики.





Однако уже с середины первой декады мая с выходом южного циклона температурный фон на севере, в центре и востоке республики будет постепенно повышаться ночью от -1, -10°С до +5, +12°С, днем от +5, +13°С до +22, +30°С.





На юге страны в течение первой декады ожидается колебание температуры воздуха ночью от +8, +15°С до +12, +20°С, днем от +27, +33°С до +20, +25°С; на западе РК - ночью от +15, +22°С до +8, +13°С, днем от +25, +33°С до +17, +22°С.





На юго-востоке РК прогнозируется понижение температуры воздуха ночью от +8, +15°С до 0, +5°С, днем от +15, +25°С до +7, +15°С, в конце декады температурный фон вновь повысится ночью до +5, +10°С, днем до +20, +28°С.





Во второй и в третьей декадах мая на западе, в центре, на юге Казахстана, в третьей декаде месяца на севере и востоке страны с выносом теплых воздушных масс из районов Ирана и Средней Азии прогнозируется по-летнему жаркая погода - ночью воздух прогреется до +15, +20°С, днем до +25, +33°С.





При затоках холодных воздушных масс с территории России в северных, центральных и восточных регионах республики столбики термометров могут опускаться ночью до 0, +5°С, а в отдельные дни возможны заморозки до 1-6 градусов, днем до +8, +15 градусов, в южных регионах и на западе страны ожидается спад жары, температура воздуха понизится ночью до +2, +10°С, днем до +15, +22°С.