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Казахстанцам разрешен въезд в Россию без ограничений только на самолете

24.09.2020 58564
Казахстанцам разрешен въезд в Россию без ограничений только на самолете
Нур-Султан. 24 сентября. Kazakhstan Today - На сухопутной границе Российской Федерации сохраняются прежние ограничения по ее пересечению, передает Kazakhstan Today. 
 

Распоряжением правительства РФ от 20 сентября 2020 года гражданам Казахстана и имеющим вид на жительство в РК разрешается въезд в Россию без ограничений, но только через воздушные пункты пропуска и только прямыми авиарейсами", - информирует пресс-служба посольства РК в РФ. 

 
Прилет в Россию транзитом через третьи страны возможен только при наличии вида на жительство в этих странах.
 

Прилетающие в Россию должны представить на границе справку об отрицательном ПЦР-тесте на коронавирус с датой тестирования не ранее чем за 72 часа до вылета рейса", - отмечают в ведомстве. 

 
Прилетающие в Казахстан пассажиры, помимо термометрии и анкетирования, также должны предоставить справку об обследовании на COVID-19 с отрицательным результатом лабораторного обследования методом ПЦР, полученную менее чем за 5 суток до пересечения границы. При отсутствии справки лабораторное обследование на COVID-19 методом ПЦР проводится для иностранных граждан по месту пребывания, для граждан Республики Казахстан - по месту проживания, в течение 48 часов со дня прилета с вручением уведомления об обязательности его прохождения. В противном случае пассажиры отправляются на 14-дневный домашний карантин.
 
Напомним, рейсы осуществляются два раза в неделю - авиакомпаниями Air Astana и "Аэрофлот". Расписание и стоимость авиабилетов уточняйте на сайтах данных авиакомпаний.
 

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