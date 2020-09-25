Казахстанцам разрешен въезд в Россию без ограничений только на самолете

Нур-Султан. 24 сентября. Kazakhstan Today - На сухопутной границе Российской Федерации сохраняются прежние ограничения по ее пересечению, передает Kazakhstan Today.

Распоряжением правительства РФ от 20 сентября 2020 года гражданам Казахстана и имеющим вид на жительство в РК разрешается въезд в Россию без ограничений, но только через воздушные пункты пропуска и только прямыми авиарейсами", - информирует пресс-служба посольства РК в РФ.

Прилет в Россию транзитом через третьи страны возможен только при наличии вида на жительство в этих странах.

Прилетающие в Россию должны представить на границе справку об отрицательном ПЦР-тесте на коронавирус с датой тестирования не ранее чем за 72 часа до вылета рейса", - отмечают в ведомстве.

Прилетающие в Казахстан пассажиры, помимо термометрии и анкетирования, также должны предоставить справку об обследовании на COVID-19 с отрицательным результатом лабораторного обследования методом ПЦР, полученную менее чем за 5 суток до пересечения границы. При отсутствии справки лабораторное обследование на COVID-19 методом ПЦР проводится для иностранных граждан по месту пребывания, для граждан Республики Казахстан - по месту проживания, в течение 48 часов со дня прилета с вручением уведомления об обязательности его прохождения. В противном случае пассажиры отправляются на 14-дневный домашний карантин.

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