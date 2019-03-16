Казахстанцев нет в числе жертв теракта в Новой Зеландии - предварительные данные

Астана. 15 марта. Kazakhstan Today - По предварительным данным МИД РК, казахстанцев нет в числе жертв теракта в Новой Зеландии, передает Kazakhstan Today.

По предварительным данным, среди погибших и пострадавших в результате террористического акта в Новой Зеландии граждан Казахстана нет. Наши дипломаты находятся на постоянной связи с местными властями", - сообщили в пресс-службе МИД Казахстана.

Также в ведомстве отметили, что полный список погибших и пострадавших еще не опубликован.

Напомним, что в результате вооруженного нападения на две мечети в новозеландском городе Крайстчерч погибли 49 человек и десятки тяжело ранены.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев направил телеграмму соболезнования генерал-губернатору Новой Зеландии Пэтси Редди.

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