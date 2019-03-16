Назарбаев выразил соболезнования генерал-губернатору Новой Зеландии в связи с терактом

Астана. 15 марта. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев направил телеграмму соболезнования генерал-губернатору Новой Зеландии Пэтси Редди в связи с терактом, унесшим жизни почти 50 человек, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в пресс-службе Акорды, глава государства с глубокой скорбью воспринял известие о многочисленных жертвах в результате террористического акта в городе Крайстчерче.

Мы категорически осуждаем любые проявления терроризма и экстремизма, направленные против глобальной безопасности и мира. Казахстанская сторона всегда готова продолжить сотрудничество в борьбе с угрозами нынешнего времени во благо мира и обеспечения безопасности наших стран", - говорится в телеграмме.

Нурсултан Назарбаев от имени народа Казахстана и от себя лично выразил соболезнования родным и близким погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

В результате вооруженного нападения на две мечети в новозеландском городе Крайстчерч погибли как минимум 49 человек и десятки тяжело ранены.

По информации Русской службы Би-би-си , вооруженные люди вошли в мечеть "Аль-Нур" в центральной части города и в мечеть в пригороде Линвуд около 13.45 по местному времени (07.45 по Астане) и открыли огонь по находившимся в мечетях людям. Среди жертв нападения, по данным властей страны, много мигрантов, в том числе и беженцев. Среди пострадавших и погибших - граждане разных стран.

Пока не ясно, сколько человек приняли участие в нападении. Задержаны три человека. По данным полиции, обвинения в убийстве предъявлены одному из трех задержанных - мужчине в возрасте 26-29 лет. Сообщается, что он предстанет перед судом утром 16 марта. Всего первоначально было задержано четыре человека, но, как установила полиция, скорее всего, один из них не причастен к нападению.

В ходе полицейской операции конфискованы самодельные взрывные устройства, огнестрельное оружие и боеприпасы. Судя по количеству обнаруженного оружия, говорят эксперты, нападение на мечети было тщательно подготовлено.

Очевидцы рассказали местным СМИ, что стрельбу по прихожанам мечети "Аль-Нур" открыл человек в военном камуфляже и шлеме, вооруженный автоматическим оружием. По всей видимости, он был один.

Вскоре после нападения в Интернете появилось видео, снятое нападавшим на камеру, закрепленную на шлеме. На записи видно, что он был вооружен дробовиками и полуавтоматическими винтовками. Агентство "Франс Пресс" провело цифровую экспертизу видеозаписи и сообщает, что она подлинная.

Полиции известно, что в Интернете есть чрезвычайно жестокое видео, имеющее отношение к инциденту в Крайстчерче. Мы настойчиво призываем не распространять его. Мы работаем над тем, чтобы удалить это видео", - сообщила полиция Новой Зеландии в "Твиттере".

Один участник нападения - австралиец, который перед атакой написал некий манифест, выражающий ультраправые экстремистские, антииммигрантские взгляды. Автор манифеста утверждает, что ему 28 лет и что он является уроженцем Австралии.

Это террористическая атака", - говорится в тексте манифеста. По данным СМИ, именно автор манифеста транслировал нападение на мечеть в Интернете. В тексте он называет себя простым австралийцем из семьи с доходом ниже среднего.

Полиция Новой Зеландии подтвердила, что в числе задержанных есть гражданин Австралии, однако его имя не называется. Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон также сообщил, что одним из нападавших на мечети в Крайстчерче был австралийцем, придерживающимся крайне правых взглядов. При этом Моррисон назвал своего соотечественника экстремистом и праворадикальным террористом.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства