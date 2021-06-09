Казахстанцев предупредили о задержках поездов из-за ремонта железнодорожных путей

НУР-СУЛТАН. 8 ИЮНЯ - АО "НК "Казакстан темір жолы" предупредило о нарушении графика движения пассажирских поездов из-за ремонта железнодорожных путей, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Модернизация железнодорожных путей началась в апреле текущего года. Она направлена на повышение безопасности движения и увеличение скоростей пассажирских и грузовых поездов. Работы проходят в штатном режиме, без задержек", - сообщает АО "НК "КТЖ".

В соответствии с законом "О железнодорожном транспорте", за опоздание пассажирского поезда предусмотрена выплата штрафа.

Для получения компенсации, пассажир должен получить у дежурного по вокзалу на проездном документе обязательную отметку о времени задержки поезда. Далее пассажир с этим документом, а также документом, удостоверяющим личность, может обратиться в любую кассу АО "НК "КТЖ", чтобы получить положенную по закону компенсацию", - напомнили в пресс-службе компании.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства