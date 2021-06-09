Казахстанцев предупредили о задержках поездов из-за ремонта железнодорожных путей

Модернизация железнодорожных путей началась в апреле текущего года. Она направлена на повышение безопасности движения и увеличение скоростей пассажирских и грузовых поездов. Работы проходят в штатном режиме, без задержек", - сообщает АО "НК "КТЖ".
В соответствии с законом "О железнодорожном транспорте", за опоздание пассажирского поезда предусмотрена выплата штрафа.
Для получения компенсации, пассажир должен получить у дежурного по вокзалу на проездном документе обязательную отметку о времени задержки поезда. Далее пассажир с этим документом, а также документом, удостоверяющим личность, может обратиться в любую кассу АО "НК "КТЖ", чтобы получить положенную по закону компенсацию", - напомнили в пресс-службе компании.
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