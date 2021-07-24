Казахстанцев призывают в жару не выходить из дома без надобности

НУР-СУЛТАН. 23 ИЮЛЯ - Чтобы избежать последствий жары Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан призывает граждан без особой надобности не выходить на улицу, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В МЧС также рекомендуют для защиты от обезвоживания организма больше пить, не менее 1,5-3 литров жидкости в день.

В пик жары исключить любые физические нагрузки и свести к минимуму физическую активность. Днем окна держать закрытыми и занавешенными шторами светлых оттенков, чтобы прямые солнечные лучи и нагретый воздух не попадали в комнату. Во избежание теплового и солнечного удара носить светлую воздухопроницаемую одежду (желательно из хлопка) с головным убором. Особое внимание в жару необходимо уделять детям", - посоветовали в МЧС.

В ведомстве также призвали соблюдать правила безопасности при нахождении в степных и лесных массивах.

Основными причинами возникновения природных пожаров являются неосторожное обращение населения с огнем, непотушенная сигарета, костёр, горящая спичка, масляная тряпка или ветошь, стеклянная бутылка, искры из глушителя транспортного средства, сжигание сухой старой травы, грозовые разряды (молнии)", - пояснили в пресс-службе.

ПО информации РГП "Казгидромет", днем 24 июля в Нур-Султане ожидается сильная жара, 35 градусов.

Днем 24 июля в Акмолинской области сохраняется сильная жара, 35-37 градусов, на западе области ожидается очень сильная жара, 40 градусов. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем 24-25 июля на юге Карагандинской области ожидается очень сильная жара, 40 градусов. Местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем 24-26 июля в Жамбылской области местами ожидается очень сильная жара, 44 градуса. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем 25 июля в Алматинской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидается очень сильная жара, 40-42 градуса. Местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем 25 июля в Туркестанской, Кызылординской областях местами ожидается очень сильная жара, 46 градусов. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем 25-27 июля в Мангистауской области ожидается очень сильная жара, 44 градуса.

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