Казахстанцев призывают воздержаться от проведения тоев

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Нур-Султан. 12 марта. Kazakhstan Today - Заместитель премьер-министра РК Ералы Тугжанов, озвучивая сегодня принимаемые меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, призвал казахстанцев перенести тои на более поздние сроки, передает корреспондент агентства.

Я хочу обратиться ко всем казахстанцам. Понятно, что праздники, дни рождения, свадьбы очень важны, но каждый должен понимать, что один из самых важных вопросов - это вопрос здоровья населения. Поэтому, кто сегодня намеревается проводить такие мероприятия, они должны хорошенько все продумать", - сказал Ералы Тугжанов на брифинге СЦК.

Он отметил, что в Казахстане распространены мероприятия с приглашением большого числа гостей. В связи с угрозой распространения вируса вице-премьер призвал, как минимум, отказаться от массовости при проведении праздников.

Максимально надо сокращать количество гостей. А вообще мы рекомендуем сегодня воздержаться от таких крупных мероприятий и перенести на более поздний срок, на период благополучия", - заключил Тугжанов.

Ранее ВОЗ объявил распространение коронавирусной инфекции пандемией. В этой связи правительство Казахстана приняло превентивные меры:

с 13 марта вводится запрет на проведение массовых мероприятий;





с 16 марта по 5 апреля объявляются каникулы для школьников, при этом детские сады продолжат работу;

с 16 марта студенты вузов переходят на онлайн-обучение;

запрет выездных экскурсий в период каникул для школьников;

обязательная дезинфекция в общественном транспорте, местах массового скопления;

усиление санитарно-профилактических мероприятий, в том числе в домах престарелых;

запрет на выезд в страны категорий 1А, 1Б, 2 и 3;

рынки и торговые центры будут работать, кинотеатры - нет.

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