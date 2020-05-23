Казахстанцы могут через Интернет подать заявку на замену водительских прав

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Нур-Султан. 22 мая. Kazakhstan Today - На портале "Электронное правительство" усовершенствована услуга по выдаче водительских удостоверений, передает Kazakhstan Today.

Теперь подать заявку на получение водительских удостоверений в связи с истечением срока, сменой фамилии, имени и отчества, утере или краже, можно не выходя из дома. Услугой могут воспользоваться физические лица, ее результатом является уведомление об изготовлении водительского удостоверения, сообщает пресс-служба АО "Национальные информационные технологии".

Для получения услуги необходимо зайти на портал eGov.kz и выбрать вкладку "Транспорт и коммуникации". В разделе "Автомобильный транспорт" выбрать услугу "Выдача водительских удостоверений". Далее авторизоваться на портале и перейти по кнопке "Заказать услугу онлайн". Заполнить все обязательные поля, загрузить фотографию и образец подписи. Провести оплату в размер 1,25 МРП и подписать услугу с помощью ЭЦП.

При выборе поля "Перемена фамилии, имени и отчества" необходимо загрузить свидетельство о перемене фамилии, имени, отчества. При истечении срока действия необходимо прикрепить медицинскую справку 083-У. В случае утери или кражи, справка из районного управления полиции. Услуга модифицирована совместно с Комитетом административной полиции МВД РК", - уточнили в пресс-службе.

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