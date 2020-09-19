Казахстанцы могут через Интернет узнать о качестве воды в своем регионе

Нур-Султан. 18 сентября. Kazakhstan Today - В Казахстане разработана и действует интерактивная карта качества поверхностных вод, сообщил министр экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана Магзум Мирзагалиев, передает Kazakhstan Today.

Сегодня (18 сентября) отмечается Всемирный день мониторинга качества воды. В Казахстане такой контроль осуществляется на 143 водных объектах республики", - написал М. Мирзагалиев в Twitter в пятницу.

По словам министра, "с прошлого года действует интерактивная карта качества поверхностных вод Казахстана, где в режиме онлайн можно узнать о качестве воды во всех регионах страны".

Глава Минэкологии также призвал казахстанцев беречь один из самых ценнейших природных ресурсов - воду.

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