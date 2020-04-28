Казахстанцы могут получить ЭЦП удаленно по паспорту

Нур-Султан. 27 апреля. Kazakhstan Today - У граждан Казахстана появилась возможность получить ЭЦП удаленно, с использованием паспорта, передает Kazakhstan Today.

Для того чтобы воспользоваться услугой выпуска ЭЦП по паспорту, необходимо зайти на портал электронного правительства, в поле "Сервисы", из списка необходимо выбрать "Получить ЭЦП удаленно". Далее нужно пройти стандартную процедуру по получению ключей. Ознакомиться с процессом получения ЭЦП удаленно можно в пошаговой инструкции, которую можно скачать на странице получения ЭЦП - https://egov.kz/cms/ru/services/pass_onlineecp

Как сообщили в пресс-службе Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК, до настоящего времени при получении ЭЦП удаленно в некоторых случаях система не могла идентифицировать владельца документа из-за истекшего срока давности удостоверения, поэтому заявка пользователя отправлялась на модерацию, что требовало дополнительного времени.

Использование паспорта как альтернативного документа, удостоверяющего личность, при получении ЭЦП в дистанционном формате облегчит прохождение идентификации, в том числе в случаях, когда завершился срок действия удостоверения личности", - пояснили в ведомстве.





Теперь в Казахстане получить электронную цифровую подпись можно дистанционно, пройдя автоматический процесс идентификации. На сегодня ЭЦП могут получить как физические, так и юридические лица. Таким образом, за период ЧП было выдано 274 тыс. ЭЦП.





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