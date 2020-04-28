Система Orphus

Казахстанцы могут получить ЭЦП удаленно по паспорту

27.04.2020, 11:57 12070
Казахстанцы могут получить ЭЦП удаленно по паспорту
Нур-Султан. 27 апреля. Kazakhstan Today - У граждан Казахстана появилась возможность получить ЭЦП удаленно, с использованием паспорта, передает Kazakhstan Today. 
 
Для того чтобы воспользоваться услугой выпуска ЭЦП по паспорту, необходимо зайти на портал электронного правительства, в поле "Сервисы", из списка необходимо выбрать "Получить ЭЦП удаленно". Далее нужно пройти стандартную процедуру по получению ключей. Ознакомиться с процессом получения ЭЦП удаленно можно в пошаговой инструкции, которую можно скачать на странице получения ЭЦП - https://egov.kz/cms/ru/services/pass_onlineecp 
 
Как сообщили в пресс-службе Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК, до настоящего времени при получении ЭЦП удаленно в некоторых случаях система не могла идентифицировать владельца документа из-за истекшего срока давности удостоверения, поэтому заявка пользователя отправлялась на модерацию, что требовало дополнительного времени. 
 

Использование паспорта как альтернативного документа, удостоверяющего личность, при получении ЭЦП в дистанционном формате облегчит прохождение идентификации, в том числе в случаях, когда завершился срок действия удостоверения личности", - пояснили в ведомстве.


Теперь в Казахстане получить электронную цифровую подпись можно дистанционно, пройдя автоматический процесс идентификации. На сегодня ЭЦП могут получить как физические, так и юридические лица. Таким образом, за период ЧП было выдано 274 тыс. ЭЦП.

Ранее сообщалось, что казахстанцы, купившие автомобили в автосалоне, смогут зарегистрировать их онлайн на портале Электронного правительства.
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая