Казахстанцы могут получить ЭЦП удаленно по паспорту

Для того чтобы воспользоваться услугой выпуска ЭЦП по паспорту, необходимо зайти на портал электронного правительства, в поле "Сервисы", из списка необходимо выбрать "Получить ЭЦП удаленно". Далее нужно пройти стандартную процедуру по получению ключей. Ознакомиться с процессом получения ЭЦП удаленно можно в пошаговой инструкции, которую можно скачать на странице получения ЭЦП - https://egov.kz/cms/ru/services/pass_onlineecp
Как сообщили в пресс-службе Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК, до настоящего времени при получении ЭЦП удаленно в некоторых случаях система не могла идентифицировать владельца документа из-за истекшего срока давности удостоверения, поэтому заявка пользователя отправлялась на модерацию, что требовало дополнительного времени.
Использование паспорта как альтернативного документа, удостоверяющего личность, при получении ЭЦП в дистанционном формате облегчит прохождение идентификации, в том числе в случаях, когда завершился срок действия удостоверения личности", - пояснили в ведомстве.
Теперь в Казахстане получить электронную цифровую подпись можно дистанционно, пройдя автоматический процесс идентификации. На сегодня ЭЦП могут получить как физические, так и юридические лица. Таким образом, за период ЧП было выдано 274 тыс. ЭЦП.
Ранее сообщалось, что казахстанцы, купившие автомобили в автосалоне, смогут зарегистрировать их онлайн на портале Электронного правительства.
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