Казахстанцы могут зарегистрировать новый автомобиль онлайн на портале электронного правительства

Нур-Султан. 22 апреля. Kazakhstan Today - Казахстанцы, купившие автомобили в автосалоне, смогут зарегистрировать их онлайн на портале Электронного правительства, передает Kazakhstan Today.

Для этого, заключив сделку на покупку автомобиля, представитель автосалона должен оформить заявку на регистрацию автотранспортного средства на портале egov.kz. К ней важно прикрепить необходимые документы, указать VIN-код автомобиля, а также ИИН клиента. Данная заявка поступит в Личный кабинет покупателя", - сообщили в пресс-службе Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности (МЦРИАП) РК.

Покупателю, необходимо будет ознакомиться с этой заявкой в личном кабинете, выбрать государственный номерной знак для своего автомобиля, оплатить госпошлину и регистрационный сбор, а далее - подтвердить заявку, подписав ее своей электронной цифровой подписью (ЭЦП).

Готовый техпаспорт и номерной знак покупатель может самостоятельно забрать в СпецЦОНе в течение рабочего дня, после получения соответствующего уведомления. Кроме того, человек может воспользоваться услугой автосалона по доставке документов и госномера на дом, по заранее оформленной доверенности.

Отметим, что услуга на сегодняшний день доступна для автомобилей, произведенных на территории Казахстана, а также завезенных из стран, не входящих в Евразийский экономический союз.

Воспользоваться данной услугой можно, пройдя по ссылке : https://egov.kz/cms/ru/services/vehicle/reg-vehicle_1

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