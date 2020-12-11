Казахстанцы могут получить освобождение и отсрочку от воинской службы онлайн

Нур-Султан. 10 декабря. Kazakhstan Today - На портале электронного лицензирования elicense.kz стали доступны услуги по освобождению от воинской службы и предоставлению отсрочки от призыва, передает Kazakhstan Today.

Теперь призывникам не нужно идти в военкомат, они могут получить эти услуги онлайн, сообщили в пресс-службе АО "Национальные информационные технологии".

Для получение этих услуг раньше нужно было идти в военкомат. Мы оптимизировали этот процесс совместно с Министерством обороны РК, чтобы призывники могли не выходя из дома получить освобождение от призыва или отсрочку в режиме онлайн. Услугу можно получить бесплатно в течение 5 рабочих дней", - отметил председатель правления АО "НИТ" Асет Турысов.

Для получения услуг необходимо авторизоваться на портале elicense.kz, во вкладке "Безопасность" выбрать из списка нужную услугу и государственный орган. Далее, заполнив представленные и дополнительные поля и указав причину отсрочки или освобождения, а также место состояния на воинском учете, и загрузив электронные копии документов, необходимо подписать заявление с помощью ЭЦП. Призывная комиссия рассматривает заявление с приложенными файлами и выносит заключение об освобождении от призыва на воинскую службу или предоставлении отсрочки от призыва, либо мотивированный отказ в оказании государственных услуг.

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