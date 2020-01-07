Казахстанцы могут выиграть поездку на Олимпиаду в Токио

Нур-Султан. 6 января. Kazakhstan Today - Поклонники Олимпиады получат шанс выиграть поездку на Олимпийские игры, которые состоятся в Токио летом этого года, передает Kazakhstan Today.

Выиграть билеты можно будет, пройдя онлайн-викторину на сайте юношеских Олимпийских игр в Лозанне. Игра "Викторина Лозанны-2020", которая запускается в честь Третьих зимних юношеских Олимпийских игр (YOG), будет включать в себя викторину каждые два дня с 6 по 24 января и будет доступна через официальное приложение и в специальном разделе веб-сайта юношеских Олимпийских игр ", - сообщили в Национальном олимпийском комитете Казахстана .

Отмечается, что каждая викторина будет проходить "вживую", то есть начнется одновременно для всех игроков, при этом все игроки должны войти в игру и за 10 минут до начала викторины войти в "Live Lounge". Затем им необходимо будет ответить на 10 вопросов с несколькими вариантами ответов, касающихся Олимпийских игр, олимпийских спортсменов, YOG, Лозанны-2020 и МОК.

Игрокам будет предоставлено 12 секунд для выбора ответа из четырех вариантов, после чего им будет сообщено, был ли их ответ правильным или нет, а также процент пользователей, выбравших каждый ответ. В конце викторины они смогут увидеть, где они заняли первое место среди всех остальных игроков, а также смогут поделиться своими результатами в социальных сетях и пригласить своих друзей принять участие в следующей викторине. Победитель каждой викторины, проводимой дважды в день, получит водонепроницаемую сумку "Лозанна-2020", а главный приз для лучшего игрока в целом за время игры - поездку на двоих на Олимпийские игры Токио-2020", - рассказали в НОК РК.

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