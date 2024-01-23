Казахстанцы не смогут купить железнодорожные билеты на март до начала февраля

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Астана. 22 января. KAZAKHSTAN TODAY - Большая территория Казахстана находится под влиянием антициклона, в связи с чем сохраняется погода без осадков.





Лишь на западе, северо-западе, юго-востоке страны с прохождением атмосферных фронтов сохранится неустойчивый характер погоды, пройдут осадки, преимущественно в виде снега, ожидаются гололед, низовая метель. По РК ожидаются туман, усиление ветра", - сообщает РГП "Казгидромет".





Штормовое предупреждение объявлено в 12 областях Казахстана.





В частности, на большей территории Атырауской области ожидается метель. Ветер северный на севере, юге области порывы 15-20 метров в секунду. На юге и в центре области сохраняется гололед.





В Кызылординской области ожидается восточный ветер в центре, на востоке области 15-20 метров в секунду.





Ночью на западе Мангистауской области, днем на западе, юге, в центре области ожидается гололед. На востоке, юге области ожидается туман. На западе, в центре области ожидается низовая метель. Ветер северный на западе, в центре области порывы 15-20 метров в секунду. В Актау утром и днем ожидается гололед.





На западе, севере Западно-Казахстанской области ожидается туман. В Уральске утром ожидается туман.





На юге, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается туман. Ветер восточный, юго-восточный на севере, в горных районах области 15-20 метров в секунду. В Шымкенте утром ожидается туман.





На юге, в горных районах Алматинской области временами ожидается туман, ветер восточный, юго-восточный. Днем в центре области порывы ветра будут достигать 15-20 метров в секунду. В Алматы временами ожидается туман.





На юго-западе Северо-Казахстанской области ожидается ветер южный порывы 15-20 метров в секунду.





В Семее Абайской области в связи ожидаемыми неблагоприятными метеоусловиями сохраняется предупреждение второй степени.





В Восточно-Казахстанской области в Усть-Каменогорске и Риддере также сохраняется предупреждение о НМУ второй степени в связи ожидаемыми неблагоприятными метеоусловиями.





На севере, западе Костанайской области ожидаются метель, туман. Ветер южный на севере, западе области порывы 15-20 метров в секунду.





22 января на севере области Улытау ожидается ветер восточный, юго-восточный порывы 15-20 метров в секунду.





На юге, в горных районах Жамбылской области ожидается туман. Также синоптики прогнозируют порывистый ветер.





В связи с непогодой на пяти участках автодорог республиканского значения в трех областях РК действует ограничение движения для всех видов автотранспорта, сообщает НК "КазАвтоЖол".





В частности, закрыт участок автодороги Актобе - Атырау - Астрахань в Атырауской области, участок автодороги Ушарал - Достык в Жетысуской области, два участка автодороги Атырау - Уральск и один участок дороги Чапаево - Жалпактал - Казталовка в Западно-Казахстанской области.