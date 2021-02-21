Казахстанцы побили рекорд рождаемости в 2020 году

Нур-Султан. 20 февраля. Kazakhstan Today - Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан представило данные о рождаемости в 2020 году, передает Kazakhstan Today.

По предварительным данным, за январь - декабрь 2020 года в стране зарегистрировано 425,6 тыс. родившихся, что на 22,6 тыс. человек, или на 5,6%, больше, чем за соответствующий период 2019 года. Это на 8,5 тыс. человек (на 2%) больше, чем в 1987 году (предыдущий рекорд числа родившихся - 417,1 тыс. человек)",- сообщили в бюро.

За указанный период 2020 года в городской местности число родившихся составило 248,7 тыс. человек (58,4%), в сельской - 176,9 тыс. человек (41,6%).

Более половины всех родившихся зарегистрировано в шести регионах страны: в Туркестанской области (14,4%), Алматинской области (12,7%), Алматы (8,3%), Шымкенте (7,4%), Нур-Султане (7%) и Жамбылской области (6,9%).

Общий коэффициент рождаемости, показывающий число рождений на 1000 человек, за январь - декабрь 2020 года составил 22,40 родившихся на 1000 населения. Коэффициент суммарной рождаемости, показывающий число детей, которых родит одна женщина за весь свой репродуктивный период, по предварительным данным за 12 месяцев 2020 года, составил 3,12 детей на одну женщину", - уточнили в бюро.

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