Нур-Султан. 15 августа. Kazakhstan Today - При сохранении показателей рождаемости и смертности на уровне прошлого года, через 30 лет население Казахстана превысит 24 млн человек, 9 млн из которых будут жить в трех крупнейших городах страны, передает Kazakhstan Today.

При этом активно идет процесс урбанизации. Из 112 тыс. человек на долю городов (которая на начало 2019 года составила 58,2%) по итогам полугодия пришлось 74,3% прироста. Население в сельской местности выросло всего на 29 тыс. человек, такой низкий показатель связан с его оттоком. С начала года отрицательное сальдо миграции из сельских территорий составило 23 тыс. человек при том, что естественный прирост составил 52 тыс. человек.

В городах Алматы, Нур-Султане и Шымкенте в настоящее время проживают 22% населения, а если добавить к ним прилегающие области (Алматинскую, Акмолинскую и Туркестанскую), то это значение вырастет до 47,5%.

По мнению аналитиков ЦРТР, при сохранении показателей рождаемости и смертности на уровне прошлого года, а миграционных потоков на среднем значении за последние пять лет, среднегодовая численность населения Казахстана превысит 20 млн человек к 2027 году, а к 2050 году подберется к 24,5 млн человек.

"В этих условиях к 2050 году численность жителей Нур-Султана составит чуть более 3,1 млн человек, что соответствует приросту на 194% по отношению к 2018 году, и достаточно близко подберется к другому мегаполису - Алматы, где численность горожан, как ожидается, составит к этому же году 3,3 млн человек, увеличившись на 82%. Население в третьем мегаполисе - Шымкенте - к 2050 году вырастет до 2,6 млн человек, или на 167%", - сообщил директор департамента прогнозирования трудовых ресурсов ЦРТР Дмитрий Шумеков.

Он также отметил, что среди областей республики наиболее стремительный прирост населения ожидается в нефтедобывающих регионах. По прогнозу аналитиков, к 2050 году в Мангистауской области будет проживать порядка 1 млн 360 тыс. человек (2018 год - 669,3 тыс. человек), в Атырауской - 1,1 млн человек (2018 год - 627,2 тыс. человек).

Однако прирост населения идет весьма неравномерно. К 2050 году население пяти регионов (Акмолинской, Карагандинской, Павлодарской, Северо- и Восточно-Казахстанских областей) может сократиться совокупно на 1,3 млн человек, или на 24% по отношению к 2018 году. Только за первое полугодие население этих регионов сократилось на 8,3 тыс. человек, а количество уехавших превысило количество прибывших на 21,4 тыс. человек. Если же учитывать, что в структуре миграции преобладают лица в возрасте 20-30 лет, то дальнейшее сокращение за счет падения уровня естественного прироста может ускориться", - добавил Дмитрий Шумеков.

Он также уточнил, что численность женщин в возрасте 20-29 лет из-за спада рождаемости в конце 1990-х - начале 2000-х годов в ближайшие годы существенно сократится. Так, если в 2018 году их количество составляло 1,4 млн человек, то к 2025 году аналогичный показатель, как ожидается, сократится до 1,1 млн человек, в результате чего замедлится прирост населения за счет рождаемости, но этот процесс не остановится.

При этом необходимо подчеркнуть, что данный прогноз базируются на ретроспективе и, естественно, может не сбыться в связи с целым рядом факторов.

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