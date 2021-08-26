Казахстанцы продолжают эмигрировать из страны

НУР-СУЛТАН. 25 АВГУСТА - Количество уехавших из страны казахстанцев в три раза превысило количество прибывших, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

С января по июнь 2021 года в страну прибыло 4,6 тыс. человек - это на 34,9% меньше, чем за январь - июнь 2020-го. В то же время из страны выбыло 14,2 тыс. человек - несмотря на пандемию, на 29,3% больше, чем годом ранее. Стоит отметить: с 2015 по 2019 год численность выбывших постоянно увеличивалась; в 2020 году в связи с карантином и закрытием границ показатель сократился, однако в текущем году тенденция роста эмиграции вернулась в полной мере. Сальдо миграции сохраняется отрицательным, разница в численности выбывших и прибывших составила 3,1 раза", - сообщает агентство Ranking.

Численность выбывших из городов увеличилась на 29,1%, до 11,9 тыс. человек, из сёл - на 30,5%, до 2,2 тыс. человек.

В региональном разрезе больше всего граждан выбыло из Карагандинской области: 2,1 тыс. человек - на 37,5% больше, чем годом ранее. На второй и третьей строчке расположились Восточно-Казахстанская (1,8 тыс. человек, плюс 12,6% за год) и Павлодарская (1,5 тыс. человек, 18,8%) области. Меньше всего жителей выбыло из Кызылординской области: 32 человека, плюс 68,4% за год".

По числу прибывших лидирует Алматы: за полгода в южную столицу приехали 866 человек - на 0,9% больше, чем годом ранее. В тройку лидирующих регионов также вошли Мангистауская область (841 человек, минус 60,8% за год) и Шымкент (419 человек, минус 16,5%). Меньше всего прибывших отмечено в Кызылординской области: всего 6 человек, минус 76,9% за год.

По данным агентства, страну покинули 9,8 тыс. человек из числа трудоспособного населения.

В разрезе профессий среди прибывших больше всего "технарей" - 500 человек, экономистов - 266 человек, медиков - 152 человека, юристов - 86 человек, архитекторов - 48 человек.

В то же время уехали из страны 2,4 тыс. специалистов технической направленности, 1,2 тыс. экономистов, 678 педагогов, 417 медиков, 282 юриста, 209 архитекторов, 100 работников АПК.

Разница между числом выбывших и прибывших специалистов технических специальностей составила 4,8 раза, экономических - 4,4 раза, педагогических - 3,7 раза, медицинских - 2,7 раза, юридических - 3,3 раза, сельскохозяйственных - 4,2 раза, архитектурных - 2,1 раза.

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