Казахстанцы считают наиболее коррумпированными поликлиники, полицию, налоговую и противопожарную службы

Нур-Султан. 13 января. Kazakhstan Today - Сегодня на площадке Службы центральных коммуникаций исполнительный директор Transparency Kazakhstan Ольга Шиян презентовала результаты исследования "Мониторинг состояния коррупции в Казахстане за 2020 год", реализованного при содействии Программы развития ООН в Казахстане, передает Kazakhstan Today.

Эксперты Transparency Kazakhstan опросили 9000 респондентов на уровне городов, областных и районных центров и изучили 1347 обращений, поступивших на портал "Открытый диалог".

В исследовании было задействовано около 200 полевых социологов и 12 аналитиков, которые провели опрос в 3 городах республиканского значения, 14 областных и 143 районных центрах по всей стране этой осенью. Методология основана на двух глобальных исследованиях Transparency International - Барометра мировой коррупции, замеряющего коррупционный опыт у населения и Индекса восприятия коррупции, оценивающего актуальность темы коррупции в общественном дискурсе", - отметила О. Шиян.

37,4% граждан и 45,9% предпринимателей указывают на снижение коррупции в их населенном пункте за последний год. 11,3% респондентов столкнулись с бытовой коррупцией при обращении в госорганы (13,4% в 2019 году). 8,2% представителей МСБ сталкивались с необходимостью решать вопрос неформальным путем при обращении в госорганы (9,2% в 2019 году).

Спикер отметила позитивную картину в бизнес-сообществе: более 80% опрошенных предпринимателей считают, что в Казахстане вполне можно развивать свой бизнес, не давая взяток и работая исключительно в правовом поле.

Наибольшее доверие, по мнению граждан и бизнес-сообщества, имеют президент (70%), Агентство по противодействию коррупции (63% и 65%), правительство (59% и 62%), Агентство по делам государственной службы (55% и 59%) и партия Nur Otan (53% и 55%).

Свыше 60% опрошенных казахстанцев сообщили, что готовы оказать содействие в борьбе с коррупцией.

По результатам опроса были определены регионы и государственные органы, где чаще всего люди сталкиваются с коррупцией. Также сформирован перечень наиболее коррумпированных государственных должностей, типичные причины и обстоятельства коррупционных сделок, суммы взяток.

По мнению граждан, чаще всего решать вопросы неформальным путем приходилось в Жамбылской, Атырауской, Алматинской, Карагандинской, Кызылординской, Западно-Казахстанской областях, а по отзывам предпринимателей - в городах Нур-Султане, Шымкенте, в Акмолинской, Павлодарской, Кызылординской, Карагандинской, Жамбылской, Алматинской, Западно-Казахстанской областях.

Наиболее коррумпированными госучреждениями обозначены поликлиники и больницы, полиция, налоговая и противопожарная службы, органы земельных отношений и градостроительства, ЦОНы, государственные детские сады и вузы, в которых имели место две трети заявленных случаев неформального взаимодействия.

Основными поводами выступали необходимость граждан получить лечение или направление на лечение (12,7%), устроиться на работу (10,1%), определить ребенка в детский сад (6,1%), решить земельный вопрос (6,5%), получить справку из ЦОНа (5,1%), "закрыть" сессию (4,4%), сдать налоговый отчет (9%), избежать ответственности по допущенным нарушениям (8,4%).

Отмечается, что на вовлеченность в коррупцию респондентов влияет не частота обращений, а степень заинтересованности получателя в услуге.

Респонденты сообщили, что в половине случаев инициаторами неформального решения вопроса являются работники госучреждений, а в каждом четвертом - посредники.

За год доля посредников в коррупционных сделках выросла на 6%, что респонденты связывали с недостаточной информацией от госучреждений в период карантина", - отметила О. Шиян.

Две трети опрошенных сообщили, если работник какого-либо учреждения хочет получить взятку, то он будет проявлять волокиту и превышать полномочия. Суммы взяток варьировались от 1000 до 300 000 тенге (в 2019 году - от 500 до 500 000 тенге).

Результаты анализа портала "Открытый диалог" показали, что информацию о коррупции чаще направляли на блоги председателя Агентства по противодействию коррупции, министров внутренних дел, финансов, здравоохранения, юстиции, труда и социальной защиты, цифрового развития, а также председателя Комитета государственных доходов. В региональном разрезе жалобы чаще поступали на блог-платформы акимов Алматинской, Павлодарской областей и Алматы.

Заявители выражали недовольство качеством работы полиции, акиматов районов, государственных больниц и поликлиник, налоговых органов и частных судебных исполнителей. По мнению граждан, основными причинами жалоб являлись волокита, бездействие госорганов в рассмотрении обращений, некомпетентность сотрудников, технические ошибки и некорректные сведения в государственных базах данных", - сообщила Ольга Шиян.

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