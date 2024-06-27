Казахстанцы требуют раскрыть условия соглашений по крупнейшим месторождениям
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Астана. 26 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанцы запустили петицию с требованием раскрыть условия соглашений по крупнейшим в Казахстане месторождениям: Кашаган, Карачаганак и Тенгиз.
Авторы петиции - инициативная группа из руководства политической партии "Байтақ" и членов координационного совета объединения юридических лиц "Альянс предпринимателей "Парасат".
Коль скоро государство становится стороной СРП и контрактов уже не напрямую, а от имени народа - хозяина, интересы народа, начиная с открытия информации о содержании соглашений, и получения своей справедливой доли должны быть учтены. Однако, благодаря наличию в правительстве саботирующих сил, конституционная новация, безусловно дающая старт отказу от экспортно-сырьевой компрадорской экономики и строительству "Нового Справедливого Казахстана", остается не исполняемой декларацией", - пишут авторы.
Они также подчеркивают, что соглашения с инвесторами не учитывают ряд вопросов, связанных с экологией.
За 30 лет нефтедобывающие регионы превратились в зоны экологического бедствия. Нефтедобывающие компании в практическом плане не предпринимают никаких мер, направленных на решение этих проблемных вопросов, потому что им легче заплатить небольшой штраф, чем тратить большие суммы на предотвращение экологического ущерба. Поэтому, когда мы говорим о содержании соглашений с инвесторами, то речь идет не только о деньгах, но об экологической обстановке в стране, о здоровье наших граждан", - говорится в петиции.
Авторы петиции требуют огласить условия соглашений, заключенных с международными транснациональными нефтяными компаниями об освоении нефтегазовых месторождений таких, как Карачаганак и Кашаган, а также условия контрактов на недропользование по месторождению Тенгиз и привести их в соответствие с положениями Конституции РК.
Прежде всего, во исполнение конституционного права народа - хозяина, следует предложить иностранным добывающим компаниям вывести из-под условий конфиденциальности, подписанные руководством старого Казахстана соглашения и контракты. А при отказе глава государства вправе сделать это в одностороннем порядке", - подчеркивают авторы.
По их словам, ситуация в стране требует приобщить народ к богатствам недр Казахстана.
Даже по официальной статистике, средняя казахстанская семья тратит больше половины своих доходов только на пропитание. Закредитованность населения - критическая. Только реализация конституционного права народа на недра способно радикально оздоровить экономическую и социальную ситуацию, поднять благосостояние граждан и укрепить доверие к власти. Граждане Казахстана и их дети должны получить личные накопительные счета с поступлениями от богатств недр, с использованием их на улучшение качества жизни", - считают авторы петиции.
На данный момент петицию поддержали 164 человека. Для официального рассмотрения госорганами она должна набрать 50 тыс. голосов.
Ранее рабочая комиссия одобрила петицию о запрете азартных игр для казахстанских госслужащих.
Необходимое количество подписей также набрала петиция против пропаганды ЛГБТ. Ее приняло к рассмотрению Министерство культуры и информации РК.
Также 50 тысяч подписей собрали петиции "Народ РК против утильсбора и первичной регистрации" и "Об отмене единого часового пояса".
Авторы первой петиции требуют снизить ставки утильсбора на легковые автомобили (категория М1) до 100 тысяч тенге и на остальные категории автотранспорта до 0 тенге, полностью отменить утильсбор на сельхозтехнику и снизить ставки за первичную регистрацию автотранспорта до 0,25 МРП.
Авторы второй петиции просят вернуть прежнее время, ссылаясь на то, что жители стали испытывать физический и психологический дискомфорт из-за несоответствия биоритмов человека и графика работы, учебы и отдыха, что привело к повышенной утомляемости, снижению работоспособности и ухудшению качества сна. Также с переводом времени сократился световой день.