Казахстанцы временно освобождены от регистрации в России

Москва. 21 апреля. Kazakhstan Today - Казахстанцы до середины июня освобождены от регистрации в России, передает Kazakhstan Today.

18 апреля 2020 года президент РФ подписал Указ №274 "О временных мерах по урегулированию правового положения иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации в связи с угрозой дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"", - сообщили в посольстве РК в РФ.

Согласно указу, граждане Казахстана, у которых в промежуток с 15 марта по 15 июня 2020 года истекает срок регистрации или разрешения на временное пребывание в России, могут свободно находиться в стране без обязательной постановки на учет. На этот период в их отношении штрафные санкции и депортация исключены.

Однако после 15 июня желающие остаться в России граждане Казахстана должны оформить необходимые процедуры по легализации своего пребывания.

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