Казахстану передали останки двух солдат, погибших подо Ржевом

Москва. 5 мая. Kazakhstan Today - Сегодня в Москве, в посольстве Казахстана в России , состоялась передача останков двух казахстанских солдат, погибших в годы Второй мировой войны в битве подо Ржевом, передает Kazakhstan Today.

Один из них - уроженец Алматы Донцов Иван Калинович, 1904 года рождения, боец 243-й стрелковой дивизии. Второй - уроженец Костанайской области Канапья Жаркенов, 1923 года рождения, воевал в 183-й стрелковой дивизии. Оба солдата с августа 1942 числились пропавшими без вести", - сообщили в пресс-службе посольства.

Воины были найдены поисковиками межрегиональной молодежной общественной организации "Тризна". Она существует с 1996 года и в настоящее время насчитывает порядка 700 человек в составе 28 отрядов. Среди членов организации есть также двое этнических казахов.

Теперь стоит задача найти родственников солдат, после чего перезахоронить воинов со всеми почестями. 100-я и 101-я казахские бригады, а также еще шесть казахстанских соединений в 1942-1943 годах героически сражались подо Ржевом в ходе войсковой операции "Марс", потеряв в боях более 80% личного состава. В 2010 году на месте боев был воздвигнут Мемориальный комплекс воинам-казахстанцам", - говорится в сообщении.

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