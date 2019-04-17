Компания "Казатомпром" прокомментировала обращение своих работников к президенту (ВИДЕО)

Нур-Султан. 16 апреля. Kazakhstan Today - В НАК "Казатомпром" прокомментировали обращение своих работников к президенту, которое явилось основанием для назначения проверки компании, передает Kazakhstan Today.

Как заявили в пресс-службе компании, "Казатомпром" "приняла все необходимые меры, и по состоянию на 15 апреля 2019 года вопросы по трудовому спору урегулированы".

Ранее в социальных сетях было распространено обращение сотрудников ТОО "Таукент-Энергосервис" к президенту РК.

В пресс-службе пояснили, что в октябре 2017 года ТОО "ДП "ОРТАЛЫК" передало в аутсорсинг непрофильное направление деятельности "Услуги по обслуживанию участка тепло-водоснабжения и водоотведения".

ТОО "ДП "ОРТАЛЫК" заключило контракт на техническое обслуживание оборудования участка теплоснабжения и канализации рудника с ТОО "Таукент-Энергосервис", которое взяло на себя обязательство трудоустроить работников, ранее осуществлявших техническое обслуживание по данному участку, с сохранением заработной платы и других социальных обязательств сроком на один год. Взятые обязательства были выполнены в полном объеме", - заявили в компании.





Вместе с тем в пресс-службе сообщили, что "с февраля 2019 года заработная плата некоторым работникам уменьшилась в связи с изменением разрядов в соответствии с требованиями действующего Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих и соответствующим изменением месячной тарифной ставки".

Напомним, что после распространения в соцсетях обращения сотрудников "Таукент-Энергосервис" Министерство труда и соцзащиты населения инициировало проверку НАК "Казатомпром"

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