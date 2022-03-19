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КазАвтоЖол отремонтирует дорогу на БАО

18.03.2022, 12:15 31461
КазАвтоЖол отремонтирует дорогу на БАО
Фото: Depositphotos
АЛМАТЫ. 18 МАРТА - В АО "НК "КазАвтоЖол" рассказали о капитальном ремонте участка трассы республиканского значения Алматы - Космостанция, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По информации нацкопании, будет капитально отремонтирован участок с 8-го по 34-й километры автодороги с подъездом к санаторию "Алма-Арасан". 
 

Проектно-сметная документация разработана и находится на стадии экологической экспертизы. После получения положительного заключения экспертизы будет объявлен конкурс. Затем последуют строительно-монтажные работы участка. Важно отметить, что дорога останется также двухполосной. Кроме того, проектом предусмотрена компенсационная посадка деревьев 1 к 10", - рассказали в пресс-службе КазАвтоЖол.

 
В рамках капитального ремонта на территорий будут предусмотрены смотровые площадки, стоянки для автотранспорта и сетки, защищающие от камнепада. 
 
Реализация проекта рассчитана на 24 месяца.
 

Дорога республиканского значения Алматы - Космостанция относится к III категории дорог с асфальтобетонным покрытием. Ее протяженность 26 километров", - добавили в компании.

 
Экологическое общество Алматы сообщило о том, что в национальном парке Иле-Алатау, вдоль автодороги в Большом Алматинском ущелье и Алма-Арасане планируют вырубить более тысячи деревьев для строительства автостоянок и велодорожки.
 

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Штормовое предупреждение объявили в шести областях

18.03.2022, 21:24 15976
НУР-СУЛТАН. 18 МАРТА - Непогода ждет жителей Акмолинской, Кызылординской, Алматинской, Западно-Казахстанской, Туркестанской и Жамбылской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По прогнозу РГП "Казгидромет", 19 марта на севере, востоке Акмолинской области ожидается туман. 
 
19 марта на севере Кызылординской области ожидается туман.
 
В Алматинской области в связи с ожидаемыми осадками, большой высотой и неустойчивым состоянием снежного покрова на склонах гор в бассейнах рек Киши и Улкен Алматы в период 19-24 марта сохраняется опасность схода снежных лавин.
 
19 марта на севере Западно-Казахстанской области ожидается туман.
 
Ночью и утром 19 марта на севере Туркестанской области ожидается туман.
 
19-21 марта на юго-востоке, северо-востоке, в горных районах Жамбылской области ожидаются туман, гололед. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, на юго-западе области, в горных районах 15-20 м/с. 
 

Аким Акмолинской области поздравил с Наурызом 105-летнюю труженицу тыла

18.03.2022, 19:40 18281
Фото: УВП Акмолинской области
КОКШЕТАУ. 18 МАРТА - В преддверии Наурыза аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев посетил и поздравил с праздником 105-летнюю труженицу тыла, обладательницу подвески "Алтын алка" Салиму Алиеву, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как подчеркнул во время встречи руководитель области, все достижения за годы независимости приобретены благодаря достойному подвигу и труду каждого из ветеранов труда, сообщает управление внутренней политики региона. 
 

Поздравляю вас со 105-летним юбилеем, а также с весенним праздником. Хочу пожелать здоровья вам, детям и внукам. Сейчас благодаря вашему труду мы живем в спокойной и свободной стране", - отметил аким области.

 
В свою очередь, долгожительница выразила слова благодарности руководству области за чуткое внимание и постоянную заботу о старшем поколении. 
 
Салима Баязитовна Алиева родилась в Акжарском районе СКО.
 
В период гонений и голода, в 1928 году, оставив дом и имущество, семья переехала в Омскую область, где она вышла замуж, а в 1941 году проводила супруга на фронт. В годы войны работала в тылу. Вся мужская работа легла на хрупкие девичьи плечи юной девушки.
 

Сдавала масло на фронт. Пока война шла, работала в поле на тракторе с раннего утра до поздней ночи", - поделилась бабушка.

 
Муж вернулся живым в 1944 году, воевал под Сталинградом, в Будапеште. Супруг Сабыр скончался в 1994 году, с тех пор Салима апа не снимает с его праздничного камзола ветеранские награды, гордо носит и свою главную - золотую подвеску "Алтын алка".
 
Сейчас бабушка живет в Кокшетау с внуком и его семьей - невесткой и тремя правнуками. Всего же у нее 23 внука и 25 правнуков.
 
К слову, в этот же день, руководитель области посетил пансионат для пожилых и инвалидов "Уміт Шанырак", где поздравил постояльцев социального учреждения с весенним праздником Наурыз, вручив подарки. Ермек Маржикпаев тепло побеседовал с пожилыми людьми, поинтересовался самочувствием и состоянием их здоровьем.
 

Более 15 тысяч юных казахстанцев высказались за программу политических реформ Токаева

18.03.2022, 18:59 19661
Фото: акимат Алматы
АЛМАТЫ. 18 МАРТА - В Алматы прошел фестиваль молодежи "Жана Казакстан. Кушіміз бірлікте". Молодые казахстанцы выступили в поддержку программы политических реформ, объявленных главой государства в послании народу страны, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Мероприятие, состоявшееся на площадке "Алматы Арена", объединило сотни активистов молодежного движения - деятелей искусства, спортсменов, представителей общественных организаций, молодых предпринимателей и студентов.
 
Инициаторами и спонсорами фестиваля-концерта выступили бизнесмен, меценат Сырымбек Тау и его товарищи. Молодежное движение "Жана Казакстан" поддержали представитель творческой молодежи Ондасын Кулумбет, основательница студенческого движения G-38 Айсулу Ерниязова, профессиональный боксер Жанкош Тураров и другие представители активной молодежи.
 
Как отметил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своем послании "Новый Казахстан: путь обновления и модернизации", "мы сделаем ставку на энергию, талант и трудолюбие людей. Создадим максимально благоприятные условия для самореализации каждого гражданина. Только так мы сможем умножить созидательный потенциал нашего народа".
 
Участник молодежного фестиваля - первый проректор Международной образовательной корпорации Каиржан Мендигалиев поддерживает инициативы президента. Он считает, что движение "Жана Казакстан" сможет помочь молодежи, стремящейся работать энергично и качественно.
 

Я пришел на мероприятие со студентами поддержать инициативу "Жана Казакстан". Мы сегодня здесь вместе с вами объединились вокруг нашего президента Касым-Жомарта Кемелевича Токаева. Вокруг его идей, вокруг его реформ,вокруг послания. Дорогие друзья, на сегодняшний день, как сказал наш президент, наша сила в единстве. И в это сложное время такие ценности, как независимость нашей страны и единство, выходят на первый план", - подчеркнул Каиржан Мендигалиев. 

 
Проректор Казахстанско-Британского технического университета Екатерина Смолякова отметила следующее: 
 

Мы стоим на пороге великих свершений. И наше будущее начинается сегодня. Современная молодежь стремится к знаниям и инновациям, идет к четким целям. Я уверена, что мы сможем создать новый Казахстан. 16 марта в своем послании народу Казахстана президент сказал: "Я хочу, чтобы наши граждане жили счастливо сегодня, а не завтра". Так что наше светлое будущее начинается сегодня. Новый Казахстан - это мы!".

 
Певец Баглан Абдирайымов призвал не словом, а делом доказывать свою прогрессивность, готовность менять себя и мир вокруг.
 

Молодежи необходимо правильно использовать свое время, направлять его на добрые дела. Будущее страны и нации напрямую зависит от молодежи. Нам необходимо быть поколением образованных и патриотичных казахстанцев, драйвером развития нового Казахстана. В одном из своих выступлений президент Касым-Жомарт Токаев сказал, что молодежь является движущей силой, отметив ее большой потенциал. Нам необходимо повышать эту планку!" - сказал популярный исполнитель.

 
Напомним, что 16 марта представители общественности и бизнеса объявили о создании общественного молодежного движения "Жана Казакстан". Эта организация, по словам инициаторов движения, будет работать со студентами вузов, причем не только в Алматы, но и в регионах. В честь этого события и был организован фестиваль "Жана Казакстан. Кушіміз бірлікте", объединивший молодых людей южной столицы.
 

В Кызылординской области у браконьеров изъято более 600 рогов сайги

18.03.2022, 17:11 20451
В Кызылординской области у браконьеров изъято более 600 рогов сайги
Фото: КНБ РК
НУР-СУЛТАН. 18 МАРТА - Департаментом КНБ по Кызылординской области и Байконыра 15 марта задержаны двое граждан при попытке сбыта запрещенных дериватов животного. В ходе процессуальных действий изъяты рога сайги в количестве 641 штука общим весом 160 килограммов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

По данным областной инспекции лесного хозяйства и животного мира, ущерб государству от преступной деятельности оценивается в 1,5 млрд тенге", - сообщили в пресс-службе Комитета национальной безопасности РК. 

 
Отмечается, что в отношении подозреваемых судом санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей.
 
Проводится досудебное расследование.
 

МИОР не планирует блокировать соцсети в Казахстане - Умаров

18.03.2022, 15:08 26681
МИОР не планирует блокировать соцсети в Казахстане - Умаров
Фото: pexels.com
НУР-СУЛТАН. 18 МАРТА - Министерство информации и общественного развития РК опровергло информацию о блокировке соцсетей в Казахстане, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Это не будет цензура. Никто не будет блокировать соцсети. Во-вторых, министерство не наделено полномочиями блокировать социальные сети. Мы выходим на контакт с представителями социальных сетей, когда это касается защиты прав ребенка. Например, мы знаем о ситуации, когда фотографии школьниц вывешивали в соцсетях, называли нехорошими словами", - заявил журналистам после заседания правительства министр информации и общественного развития Аскар Умаров, сообщает ИА "NewTimes.kz".


По его словам, МИОР планирует применять этот закон только на защиту детей от кибербуллинга.
 

Интернет, он как автомобиль. Вначале изобрели авто, потом они начали ездить по дорогам, в аварии попадать, люди стали гибнуть. Потом появились правила дорожного движения. Вот с интернетом примерно такая же история. Явление новое, оно обрастает новыми подробностями вроде кибермошенничества, кибершпионажа, кибербуллинга и так далее", - подчеркнул министр.

 
Он отметил, что блокировка станет крайней мерой в случае злостного неисполнения законов. 
 
Ранее казахстанские депутаты внесли предложение об обязательной регистрации всех иностранных мессенджеров и соцсетей в уполномоченных органах РК, а также об открытии их представительств в Казахстане. Данные поправки содержатся в законопроекте по вопросам защиты прав ребенка.
 
Планируется, что порядок блокировки и ограничения интернет-ресурсов будет определять уполномоченный орган в области информации. Он же будет вести переговоры с иностранными компаниями и выявлять нарушителей. 
 

Запланированный на 19 марта субботник в Алматы переносится из-за погоды

18.03.2022, 12:08 31751
Запланированный на 19 марта субботник в Алматы переносится из-за погоды
Фото: Depositphotos
АЛМАТЫ. 18 МАРТА - В акимате Алматы сообщили, что субботник, запланированный на 19 марта, переносится из-за погодных условий, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По последним данным синоптиков, в этот день ожидается понижение температуры и снег с дождем, пояснили в акимате.

Просим с пониманием отнестись к переносу. Как только распогодится, мы все вместе выйдем на уборку дворов, парков и скверов нашего любимого города. Мы будем следить за прогнозом погоды и обязательно сообщим новую дату и время субботника", - сказали в пресс-службе. 

 

Ушел из жизни главный редактор газеты "Вечерний Алматы" Михаил Буренков

18.03.2022, 11:39 30666
Ушел из жизни главный редактор газеты "Вечерний Алматы" Михаил Буренков
Фото: 24.kz
АЛМАТЫ. 18 МАРТА - На 58-м году жизни скончался известный казахстанский журналист, главный редактор газеты "Вечерний Алматы" Михаил Буренков, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Михаил Буренков родился в 1964 году в Алматы.
 
С начала 2022 года журналист возглавил редакцию газеты "Вечерний Алматы".

В разные годы он работал в известных СМИ Казахстана, таких как "Аргументы и факты", "Новое поколение", "Казахстанская правда".
 

В большинстве регионов Казахстана ожидаются осадки

18.03.2022, 08:57 26456
В большинстве регионов Казахстана ожидаются осадки
НУР-СУЛТАН. 18 МАРТА - С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей территории Казахстана ожидаются осадки, в южной половине преимущественно в виде дождя, в горных районах юга ночью пройдут сильные осадки (дождь, снег), лишь на севере республики ожидается погода без осадков, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

По РК ожидаются усиление ветра, туман, гололед, низовая метель. На юге республики - гроза", - сообщает РГП "Казгидромет".

 
На севере, в горных районах Жамбылской области ожидается туман, на востоке, юго-востоке области, в горных районах гололед, на юго-западе, северо-востоке области, в горных районах усиление ветра до 15-20, временами 23-28 метров в секунду. 
 
В горных, предгорных районах Туркестанской области ожидаются туман, гроза, на западе, севере области, в горных и предгорных районах усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
На севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается туман, на дорогах гололедица, на юго-западе области усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
На востоке, в центре Карагандинской области ожидается низовая метель, днем усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
На севере Кызылординской области ожидается туман, в центре области усиление ветра до 15-20 метров в секунду, ночью на юге области гололед. 
 
На востоке Актюбинской области ожидается усиление ветра до 16 метров в секунду ночью с низовой метелью, на юге области ночью туман. 
 
На юге Костанайской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду с низовой метелью, на северо-востоке области туман. 
 
На юго-востоке Акмолинской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секундус низовой метелью, ночью и утром на севере области туман. 
 
На севере, в горных районах Алматинской области ожидается туман, на востоке усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
На севере Западно-Казахстанской, Мангистауской, Северо-Казахстанской, Павлодарской областей, ночью на западе Атырауской области ожидается туман.
 
В Алматы дождь, температура воздуха составит +3+5 градусов, скорость ветра - 2-7 метров в секунду, порывы 10 метров в секунду.
 
В Нур-Султане - снег, -8-10 градусов, скорость ветра - 9-14 метров в секунду.
 

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