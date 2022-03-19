КазАвтоЖол отремонтирует дорогу на БАО

КОКШЕТАУ. 18 МАРТА - В преддверии Наурыза аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев посетил и поздравил с праздником 105-летнюю труженицу тыла, обладательницу подвески "Алтын алка" Салиму Алиеву, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как подчеркнул во время встречи руководитель области, все достижения за годы независимости приобретены благодаря достойному подвигу и труду каждого из ветеранов труда, сообщает управление внутренней политики региона.

Поздравляю вас со 105-летним юбилеем, а также с весенним праздником. Хочу пожелать здоровья вам, детям и внукам. Сейчас благодаря вашему труду мы живем в спокойной и свободной стране", - отметил аким области.

В свою очередь, долгожительница выразила слова благодарности руководству области за чуткое внимание и постоянную заботу о старшем поколении.

Салима Баязитовна Алиева родилась в Акжарском районе СКО.

В период гонений и голода, в 1928 году, оставив дом и имущество, семья переехала в Омскую область, где она вышла замуж, а в 1941 году проводила супруга на фронт. В годы войны работала в тылу. Вся мужская работа легла на хрупкие девичьи плечи юной девушки.

Сдавала масло на фронт. Пока война шла, работала в поле на тракторе с раннего утра до поздней ночи", - поделилась бабушка.

Муж вернулся живым в 1944 году, воевал под Сталинградом, в Будапеште. Супруг Сабыр скончался в 1994 году, с тех пор Салима апа не снимает с его праздничного камзола ветеранские награды, гордо носит и свою главную - золотую подвеску "Алтын алка".

Сейчас бабушка живет в Кокшетау с внуком и его семьей - невесткой и тремя правнуками. Всего же у нее 23 внука и 25 правнуков.

К слову, в этот же день, руководитель области посетил пансионат для пожилых и инвалидов "Уміт Шанырак", где поздравил постояльцев социального учреждения с весенним праздником Наурыз, вручив подарки. Ермек Маржикпаев тепло побеседовал с пожилыми людьми, поинтересовался самочувствием и состоянием их здоровьем.