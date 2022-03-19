КазАвтоЖол отремонтирует дорогу на БАО

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По информации нацкопании, будет капитально отремонтирован участок с 8-го по 34-й километры автодороги с подъездом к санаторию "Алма-Арасан".
Проектно-сметная документация разработана и находится на стадии экологической экспертизы. После получения положительного заключения экспертизы будет объявлен конкурс. Затем последуют строительно-монтажные работы участка. Важно отметить, что дорога останется также двухполосной. Кроме того, проектом предусмотрена компенсационная посадка деревьев 1 к 10", - рассказали в пресс-службе КазАвтоЖол.
В рамках капитального ремонта на территорий будут предусмотрены смотровые площадки, стоянки для автотранспорта и сетки, защищающие от камнепада.
Реализация проекта рассчитана на 24 месяца.
Дорога республиканского значения Алматы - Космостанция относится к III категории дорог с асфальтобетонным покрытием. Ее протяженность 26 километров", - добавили в компании.
Экологическое общество Алматы сообщило о том, что в национальном парке Иле-Алатау, вдоль автодороги в Большом Алматинском ущелье и Алма-Арасане планируют вырубить более тысячи деревьев для строительства автостоянок и велодорожки.