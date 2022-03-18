Экологи: в Иле-Алатау планируют вырубить более тысячи деревьев

Ради строительства 25 автоплощадок-стоянок, 20 разворотных площадок размером 16х16 метров, 4 карманов автобусных остановок, велодорожки, тротуара и арыков собираются снести свыше 1120 деревьев, 310 кустарников, 8105 погонных метров облепихи, 1669 квадратных метров дикорастущей поросли, а также почвенно-растительный покров", - говорится в заявлении Экологического общества в Facebook.
По мнению экологов, строительство данных объектов "нанесет непоправимый ущерб окружающей природной среде нацпарка".
Также в Экообществе отметили, что природная среда нацпарка целенаправленно уничтожается на протяжении 12 лет вследствие сдачи земель в аренду под застройку кафе и других объектов. Экологи не исключают, что планируемое строительство автостоянок и площадок является завуалированной подготовкой земель для последующей сдачи в аренду под строительство новых кафе.
Решительно требуем отменить строительство разворотных площадок, площадок-стоянок, карманов, велодорожек, тротуара. Должны быть сохранены все до единого деревья, почвенно-растительный покров и почвенно-плодородный слой почвы. Требуем использовать для движения пешеходов имеющуюся грунтовую обочину вдоль дороги, оградить ее для безопасности передвижения бетонным блоком ограждения БО 30.6.8. с шагом расстановки друг от друга 1,5 метра. Требуем запретить проезд личного автотранспорта с запуском муниципального регулярного автобусного маршрута до бывшего санатория "Коммунальник" в БАУ и продлить имеющийся маршрут № 28 до бывшего санатория "Алма-Арасан", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось о передаче участков земли Иле-Алатауского национального парка в частную собственность и вырубке яблоневых садов в Бутаковском ущелье.