Ахмеджанов указал на госорганы, ответственные за вырубку деревьев в Бутаковском ущелье

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По его словам, территория Бутаковки, где осуществляется строительство индивидуальных жилых домов, не входит в границы Иле-Алатауского национального парка, так как "все границы национального парка закоординированы и определены зоны охраны".
Как проинформировал Ахмеджанов, в свое время 9 частных собственников купили землю под строительство индивидуальных жилых домов.
Вопрос вырубки, то, что они не получили разрешение, входит в компетенцию управления зеленой экономики. Как вы знаете, у нас есть упрощенный порядок в Республике Казахстан по индивидуальному жилищному строительству. То есть каких-либо веских ограничений для запретов выдачи разрешения на данных территориях у застройщиков нет", - пояснил он.
Он также уточнил, что вся разрешительная процедура переведена в электронный формат без участия человеческого фактора, то есть прикладывается соответствующий документ, соответственного стандарта и застройщик получает разрешение, сказал Ахмеджанов.
Наше управление ответственно не за выдачу самого разрешения на строительство, а за предпроектную процедуру для того, чтобы застройщик в перспективе мог разработать рабочий проект, провести все согласительные процедуры, в том числе по вырубке зеленых насаждений, получить соответствующее разрешение в дальнейшем для строительства монтажных работ и продолжать строительство", - отметил глава управления городского планирования и урбанистики Алматы.
Как сообщалось ранее, жители обратились к властям города с запросом, в котором написали о вопиющем случае передачи участков земли Иле-Алатауского Национального парка в частную собственность, а также о вырубке яблоневых садов в Бутаковском ущелье.
Также напомним, что в управлении зеленой экономики Алматы сообщили, что управлением был осуществлен выезд для проверки информации, в ходе выезда установлено, что гражданином Долматовым С.С. проводилась планировка участка и вырублено 5 деревьев. В связи с этим на нарушителя составлен административный протокол и взято гарантийное письмо о компенсации в двадцатикратном размере.
Вместе с тем, по информации РГУ "Иле-Алатауский ГНПП", в соответствии с правилами защиты зеленых насаждений, зеленый фонд особо охраняемых природных территорий не регулируется указанными правилами. Там действует Лесной кодекс и правила рубки в лесном фонде.