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"Казгидромет" рассказал о запасах влаги в почве

06.12.2021, 11:27 57322
"Казгидромет" рассказал о запасах влаги в почве
Фото: agrosektor.kz
НУР-СУЛТАН. 6 ДЕКАБРЯ - По результатам маршрутных обследований, проведенных в октябре - ноябре 2021 года, на преобладающей территории зерносеющих регионов перед уходом в зиму наблюдается дефицит запасов влаги в метровом слое почвы, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По данным РГП "Казгидромет", в течение вегетационного периода по всей территории Казахстана сложились преимущественно жаркие погодные условия, которые способствовали испарению влаги из метрового слоя почвы. До наступления морозов на большей части республики осадков также было мало, что привело к слабому увлажнению почвы. 
 
Низкие запасы влаги наблюдаются в пахотном слое почвы (0-20 сантиметров) на всей территории страны, за исключением некоторых районов Акмолинской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской и Алматинской областей. Недостаточный уровень запасов влаги в метровом слое почвы (то есть ниже 50% от наименьшей полевой влагоемкости) в основном сформировался на западе, севере и востоке республики и преимущественно в Жамбылской и Туркестанской областях, за исключением некоторых районов, где отмечались удовлетворительные и оптимальные влагозапасы.
 
Наиболее благоприятно влагонакопление протекало в Карагандинской и Алматинской областях, где в основном сложились удовлетворительные и оптимальные условия увлажнения в метровом слое почвы. 
 
За октябрь - ноябрь на западе страны выпало 12-51 мм осадков; на севере - 15-49 мм; в центре - 13-56 мм; на востоке - 66-193 мм; на юге - 14-78 мм; на юго-востоке - 0-91 мм, что способствовало пополнению запасов влаги в почве.
 
 

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Глава агрофирмы из Акмолинской области стал победителем в номинации "За вклад в сельское хозяйство и АПК"

07.12.2021, 11:23 74332
Глава агрофирмы из Акмолинской области стал победителем в номинации "За вклад в сельское хозяйство и АПК"
Фото: УВП Акмолинской области
КОКШЕТАУ. 7 ДЕКАБРЯ - В номинации "За вклад в сельское хозяйство и АПК" республиканского конкурса "30 жыл - 30 есім", организованного телерадиокорпорацией "Казахстан" при поддержке Министерства информации и общественного развития РК, победителем по результатам народного голосования стал обладатель звания "Қазақстанның Еңбек Ері", руководитель агрофирмы "Родина" Иван Сауэр, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как рассказали в управлении внутренней политики Акмолинской области, Иван Сауэр прошел все ступени профессионального роста от простого бригадира до главы сельхозпредприятия, превратив село в успешный агрокомплекс.
 

Здесь планомерно развиваются все отрасли сельского хозяйства, позволяющие круглогодично предоставлять работу жителям. Компактные животноводческие комплексы, элитное семеноводческое хозяйство, растениеводство и многое другое. Для развития альтернативных источников энергии в селе был установлен ветрогенератор. Десять лет назад в рамках программы по форсированному индустриально-инновационному развитию был построен молочный завод. Молочная продукция агрофирмы пользуется повышенным спросом у потребителей, так как изготовлена только из натурального сырья, безопасна, а богатый ассортимент удовлетворит потребности каждого", - рассказали в пресс-службе УВП.

 
Также отмечается, что благодоаря предпринимателю в селе созданы все комфортные условия для жизни. Построены крытый хоккейный корт, парк культуры и отдыха со спортивными и игровыми комплексами, библиотека, салон красоты, православный храм и другая инфраструктура. За счет средств предприятия содержатся и ремонтируются все без исключения социальные объекты.
 

К слову, конкурс проводился в честь празднования 30-летия Независимости. Премию получат казахстанцы, добившиеся успехов в различных сферах и внесшие особый вклад в становление государства", - добавили в ведомстве.

 

Чиновники акимата в Западном Казахстане отказались от служебных автомобилей

07.12.2021, 10:41 84565
Чиновники акимата в Западном Казахстане отказались от служебных автомобилей
Фото: drive2.ru
УРАЛЬСК. 7 ДЕКАБРЯ - Чиновники западноказахстанских управления и аппарата акима Уральска отказались от служебных автомобилей в целях экономии бюджетных средств и пересели на такси, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В Западно-Казахстанской области такси Jayiq comfort для государственных служащих региона пока работает в пилотном режиме. Сопровождает проект социально-предпринимательская корпорация Aqjaiyq. Здесь отметили, что на услуги такси 24 управления потратят в год порядка 15 миллионов тенге, пишет издание "Мой город".
 

Сейчас услугами такси пользуются 24 областных управления аппарата акима Уральска. Госучреждения передали 30 автомобилей, все они в хорошем состоянии. Сотрудники с утра ездят на работу, на обед, вечером возвращаются с работы. После 18.30 без служебной необходимости такси на линию не выезжают", - рассказал заместитель председателя правления АО СПК Aqjaiyq Мейрбек Нуркен.

 
В планах инвестора сделать такси доступным не только для государственных служащих, но и горожан.
 
Идею о создании такси комфорт-класса для госслужащих предложил аким ЗКО Гали Искалиев. Он отметил, что при областном акимате имеется автопарк на 47 автомобилей, на каждую машину ежемесячно расходуется порядка 200 тысяч тенге. В эту сумму входят топливо, запчасти и зарплата водителям.
 

В 2020 году в Казахстане ввели трехлетний мораторий на покупку автомобилей и мебели для государственных органов и национальных компаний. Министерство финансов намерено оптимизировать бюджетные расходы. Предварительная экономия составит более 500 миллиардов тенге", - говорится в материале.

 

Детей-инвалидов привязывали к поручням унитазов в Атырау: уголовное дело закрыто

07.12.2021, 09:57 95257
АТЫРАУ. 7 ДЕКАБРЯ - В действиях воспитателей не найдено признаков уголовного правонарушения, в связи с чем уголовное дело было закрыто, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В августе этого года в Сети разлетелось шокирующие видео с привязанными к поручням унитаза детьми-инвалидами. Снято оно было в Центре по оказанию специальных социальных услуг №3 в Атырау. На кадрах больные дети привязаны пеленками к поручню унитаза для инвалидов. Тогда видео вызвало у казахстанцев бурю негативных эмоций, напоминает издание "Мой город".
 
Депутаты даже заявили, что проведут специальную проверку, а полицейские начали досудебное расследование по статье 110 УК РК "Истязание". Подозреваемыми проходили две воспитательницы центра.
 
Однако, как выяснилось, уголовное дело было закрыто. По информации пресс-службы департамента полиции Атырауской области, в действиях воспитателей не найдено признаков уголовного правонарушения.
 

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