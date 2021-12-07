"Казгидромет" рассказал о запасах влаги в почве

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НУР-СУЛТАН. 6 ДЕКАБРЯ - По результатам маршрутных обследований, проведенных в октябре - ноябре 2021 года, на преобладающей территории зерносеющих регионов перед уходом в зиму наблюдается дефицит запасов влаги в метровом слое почвы, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По данным РГП "Казгидромет", в течение вегетационного периода по всей территории Казахстана сложились преимущественно жаркие погодные условия, которые способствовали испарению влаги из метрового слоя почвы. До наступления морозов на большей части республики осадков также было мало, что привело к слабому увлажнению почвы.

Низкие запасы влаги наблюдаются в пахотном слое почвы (0-20 сантиметров) на всей территории страны, за исключением некоторых районов Акмолинской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской и Алматинской областей. Недостаточный уровень запасов влаги в метровом слое почвы (то есть ниже 50% от наименьшей полевой влагоемкости) в основном сформировался на западе, севере и востоке республики и преимущественно в Жамбылской и Туркестанской областях, за исключением некоторых районов, где отмечались удовлетворительные и оптимальные влагозапасы.

Наиболее благоприятно влагонакопление протекало в Карагандинской и Алматинской областях, где в основном сложились удовлетворительные и оптимальные условия увлажнения в метровом слое почвы.

За октябрь - ноябрь на западе страны выпало 12-51 мм осадков; на севере - 15-49 мм; в центре - 13-56 мм; на востоке - 66-193 мм; на юге - 14-78 мм; на юго-востоке - 0-91 мм, что способствовало пополнению запасов влаги в почве.