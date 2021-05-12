КазНАТОБ проведет фестиваль в честь юбилея Алибека Днишева

АЛМАТЫ. 11 МАЯ - Казахский национальный академический театр оперы и балета имени Абая в ближайшие дни проведет фестиваль в честь юбилея Народного артиста СССР, лауреата государственных премий РК Алибека Днишева, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Открытием первого дня фестиваля, 13 мая, в 19.00, станет опера П.И. Чайковского "Евгений Онегин".

14 мая, в 19.00, на большой сцене КазНАТОБ имени Абая состоится концерт "В сиянье теплых, майских дней…", в котором прозвучат романсы, военные песни и вокальные циклы, которые стали эталонными для будущих поколений.

15 мая, в 18.00, зрителю будет представлена опера Джузеппе Верди "Травиата".

Завершением фестиваля станет гала-концерт, который пройдет 16 мая, в 18.00. В программе вечера прозвучат арии из оперных постановок, которые являют собой основной репертуар театра и Золотой фонд культурного наследия.

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