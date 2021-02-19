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КазНПУ: участок под общежитие не входит в территорию парка Горького

18.02.2021 27055
КазНПУ: участок под общежитие не входит в территорию парка Горького
Алматы. 18 февраля. Kazakhstan Today - В Казахском национальном педагогическом университете имени Абая прокомментировали информацию о строительстве общежития в парке Горького в Алматы, передает Kazakhstan Today.
 
По информации пресс-службы университета, шестиэтажное здание на 327 мест будет располагаться на участке, который не входит в территорию парка. 
 

Постановлением акима города для строительства общежития определено целевое назначение земельного участка КазНПУ имени Абая в Медеуском районе Алматы, который граничит с парком культуры и отдыха, имеет отдельный въезд со стороны улицы Г. Орманова. На данном земельном участке расположены стадион имени М. Ауэзова, учебные корпуса, военная кафедра университета. Данный земельный участок с 2011 года с баланса колледжа Спорта и туризма передан на баланс НАО КазНПУ имени Абая и не входит в территорию Парка культуры и отдыха", - сообщили в вузе порталу inform.kz

 
Подчеркивается, что для строительства общежития получены все необходимые разрешения, архитектурно-планировочное задание, согласование с ТОО "НИИ Алматыгенплан". Заключен трехсторонний договор. 
 
По данным пресс-службы КазНПУ, в настоящее время в вузе обучается более 13 тысяч человек, в том числе 10 780 иногородних, из которых в жилье нуждаются более 3 тысяч студентов. Университет имеет пять общежитий на 1397 койко-мест, где сейчас при условии соблюдения санитарно-эпидемиологических норм проживают всего 814 студентов первого курса. 
 

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