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В парке имени Горького в Алматы построят общежитие для студентов

16.02.2021 8344
В парке имени Горького в Алматы построят общежитие для студентов
Алматы. 16 февраля. Kazakhstan Today - В Алматы 1 марта пройдут общественные слушания по проекту строительства студенческого общежития в парке имени Горького, передает Kazakhstan Today.
 
Общественные слушания назначены на 10.00 по адресу: Парк имени Горького, дом 10.
 
Шестиэтажное общежитие на 327 мест будет построено для студентов Казахского национального педагогического университета имени Абая. Здание расположится в юго-восточной части парка, возле велотрека. Заказчиком проекта является КНПУ. 
 
Все предложения по данным слушаниям можно отправлять на электронный адрес: а[email protected]
 
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