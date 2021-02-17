В парке имени Горького в Алматы построят общежитие для студентов

Алматы. 16 февраля. Kazakhstan Today - В Алматы 1 марта пройдут общественные слушания по проекту строительства студенческого общежития в парке имени Горького, передает Kazakhstan Today.

Общественные слушания назначены на 10.00 по адресу: Парк имени Горького, дом 10.

Шестиэтажное общежитие на 327 мест будет построено для студентов Казахского национального педагогического университета имени Абая. Здание расположится в юго-восточной части парка, возле велотрека. Заказчиком проекта является КНПУ.

Все предложения по данным слушаниям можно отправлять на электронный адрес: а [email protected]

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