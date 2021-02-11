Подрядчик рассказал подробности о вырубке деревьев при строительстве плотины в верховьях реки Улкен Алматы

Ранее экоактивист заявил, что там вырубили около пяти тысяч деревьев без разрешения, однако подрядчики озвучили иную версию, сообщает Tengrinews.kz.
Арман Ахметов рассказывает, что изначально территория под строительство селезадерживающей плотины относилась к Иле-Алатаускому национальному парку. По его словам, в мае 2019 года правительство само поручило принять меры по расчистке площади из-за строительства селезадерживающей плотины.
В мае 2019 года на основании постановления правительства Казахстана "О передаче земель особо охраняемых природных территорий в земли запаса" за подписью премьер-министра Аскара Мамина участок Иле-Алатауского национального парка был передан Бостандыкскому району Алматы. В постановлении четко указано: "Принять меры по расчистке площади с передачей полученной древесины на баланс национального парка", - пояснил он.
Арман Ахметов говорит, что в конце 2020 года РГУ "Иле-Алатауский государственный национальный природный парк" представил расчеты на возмещение потерь и убытков лесохозяйственного производства для строительства плотины. ГУ "Казселезащита" Министерства по чрезвычайным ситуациям Казахстана в адрес Иле-Алатауского национального парка предоставило гарантийное письмо о возмещение потерь и убытков в доход республиканского бюджета.
Он уверяет, что под снос пошли не пять тысяч деревьев. По его словам, в январе 2021 года строители произвели частичную расчистку от кустарников.
Сами деревья как таковые не трогали. Вырубали кустарники на территории в 20 соток. Пять тысяч деревьев - это не соответствует действительности. После этого пришли экоактивисты, начали снимать место на видео. На следующий день на участок строительства приехали представители управления зеленой экономики и сказали, что необходимо получать разрешение на снос деревьев от их управления. Мы объяснили, что прежде это была территория национального парка и у нас есть постановление от премьер-министра и гарантийное письмо от заказчика", - отметил представитель подрядной организации.
Арман Ахметов добавил, что плотина в горах необходима и затягивать сроки строительства нельзя.
Никто не знает, когда случится сель. Защищаемая территория строящейся селезадерживающей плотины является частью национального парка. Там расположены объекты каскада алматинских ГЭС, автодорога Алматы – санаторий "Алмаарасан", жилые дома, а также построены зоны отдыха для отдыхающих - жителей и гостей южной столицы. В летнее время в селеопасной зоне одновременно может находиться более пяти тысяч человек отдыхающих, а также работающего персонала", - отметил он.
Ахметов напомнил, что в феврале заказчик получил разрешение на вырубку деревьев и от управления зеленой экономики.
Сейчас строительство селезадерживающий плотины ведется по графику. Представители заказчика и подрядчика приносят свои извинения за временные неудобства всем жителям и гостям южной столицы", - добавил он.
Напомним, экоактивист Тимур Елеусизов рассказал, что на границе Бостандыкского района Алматы и Иле-Алатауского парка вырубили 5000 деревьев. Позже в управлении зеленой экономики Алматы подтвердили, что была произведена вырубка зеленых насаждений, однако пояснили, что их количество и породный состав только устанавливаются в настоящее время.
Также стало известно, что на месте вырубки строится селезадерживающая плотина в верховьях реки Улкен Алматы ниже устья реки Аюсай в Бостандыкском районе.
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