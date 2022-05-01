КГА об озвученной причине крушения самолета Bek Air: не соответствует действительности

АЛМАТЫ. 30 АПРЕЛЯ - Комитет гражданской авиации и Авиационная администрация Казахстана назвали некорректными ряд высказываний директора департамента по расследованию происшествий и инцидентов на транспорте Болата Наурзалиева на пресс-конференции, посвященной завершению расследования авиационного происшествия с воздушным судном Fokker-100 авиакомпании Bek Air, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Согласно национальному законодательству и стандартам и рекомендуемой практике Международной организации гражданской авиации (ИКАО) целями расследования авиационного происшествия или инцидента являются установление причин события и (или) сопутствующих факторов, выработка рекомендаций по предотвращению авиационных происшествий и инцидентов в будущем и обеспечению безопасности. Установление чьей-либо вины и ответственности не является целью расследования авиационного происшествия или инцидента", - говорится в заявлении КГА РК.
Комитет гражданской авиации и Авиационная администрация Казахстана в своей деятельности руководствуются стандартами ИКАО и национальным законодательством.
Высказывания директора департамента по расследованию происшествий и инцидентов на транспорте Болата Наурзалиева касательно противообледенительной обработки воздушных судов считаем несоответствующими действительности, которые вводят в заблуждение общественность по следующим причинам. На сегодняшний день в Казахстане требования, предъявляемые к противообледенительной обработке воздушных судов, в том числе по применению противообледенительных жидкостей, регламентированы (…) Согласно общемировой практике для каждого типа воздушного судна имеется свое руководство, принимаемое производителями воздушных судов, которое следует строго соблюдать", - рассказали в пресс-службе комитета.
Окончательное решение по применению противообледенительной обработки принимается самим эксплуатантом - командиром воздушного судна.
Руководство по летной эксплуатации воздушного судна предоставляется производителями воздушных судов и также основывается на концепции "чистого воздушного судна". Тем самым у эксплуатантов воздушных судов имеются в эксплуатационной документации требования к удалению снежно-ледяных образований на воздушном судне до выполнения полета", - отметили в ведомстве.
Согласно требованиям "полет, который планируется или ожидается выполнять в предполагаемых или известных условиях обледенения на земле, начинается только в том случае, когда самолет прошел проверку на предмет обнаружения обледенения и на нем по мере необходимости проведены работы по устранению/предотвращению обледенения. Наросты льда или других образующихся естественным путем загрязнений удаляются, чтобы самолет был в состоянии годности к полетам перед выполнением взлета".
Помимо этого, продолжили в комитете, все поставщики услуг проходят ежегодный (ежесезонный) аудит со стороны обслуживаемых авиакомпаний на предмет соответствия требованиям указанных стандартов, и авиакомпании обязаны предоставлять поставщикам услуг требования к противообледенительной обработке эксплуатируемых авиакомпаниями воздушных судов, которые учитывают особенности каждого конкретного типа воздушного судна, что закреплено в договорах по наземному обслуживанию.
Относительно других заявлений органа расследования сообщаем, что отсылка на нормативно-правовые акты, согласно которым отмечается бездействие и халатность со стороны должностных лиц КГА, является некорректной информацией. Озвученные приказы определяют основные минимальные требования (…) Согласно вышеуказанным правилам контроль за состоянием приаэродромной территории, в частности выявление строительства и возведения несогласованных объектов, относится к основным задачам аэродромного обеспечения полетов (аэродромной службы аэропортов), которые не реже двух раз в год должны обеспечивать проведение мероприятий по мониторингу (учету) препятствий, а при необходимости информировать заинтересованные государственные органы и организации", - говорится в заявлении.
Разрешение выдается на основании заключения постоянно действующей комиссии аэропорта, которая определяет степень влияния деятельности на безопасность полетов, но не выдает земельные участки для возведения объектов. Принятие решений о застройке территории, решений по выбору, предоставлению земельных участков на подведомственной территории относится к компетенции местных исполнительных органов.
В этой связи МИИР РК неоднократно, в том числе до авиакатастрофы, в адрес местных исполнительных органов направлялись уведомления по необходимости соблюдения требований законодательства при выдаче земельных участков на приаэродромной территории и необходимости принятия соответствующих мер по ранее возведенным незаконным строениям", - добавили в пресс-службе.
Названа причина крушения самолета авиакомпании Bek Air под Алматы.