КГД публикует имена налогоплательщиков имеющих возможность списать пеню по накопленным долгам

Нур-Султан. 25 августа. Kazakhstan Today - До конца года действует амнистия по списанию пени при условии оплаты основного долга по налогам. Срок проведения налоговой амнистии - до 31 декабря 2020 года, передает Kazakhstan Today.

Комитет государственных доходов опубликовал ТОП-100 казахстанцев, которые имеют возможность списать пеню по накопленным долгам по налогам на землю, транспорт и имущество на сумму, превышающую 250 млн тенге", - сообщили в Комитете государственных доходов МФ РК.

По данным ведомства, их долги по налогам на данный момент составляют 263 845 620 тенге. Из этой суммы основной долг - 166 150 674 тенге. 97 694 946 тенге.

В лидерах антирейтинга житель города Алматы. Выставленная к уплате общая сумма налога на транспорт приближается к отметке в 11 млн тенге (10 932 801 тенге). Из этой суммы 6 314 141 тенге - это основной долг. Пеня, подлежащая списанию, составила 4 618 660 тенге, при условии уплаты основного долга.

Житель Актобе, который имеет долг по земельному налогу в размере 723 455 тенге, может также быть освобожден от пени в сумме 73 719 тенге при погашении долга.

Между тем казахстанцы успели накопить долги и по налогу на имущество. Рейтинг в этом виде налога возглавил житель Нур-Султана. Его долг составил 1 165 033 тенге.





Данный житель может рассчитывать на списание пени на сумму 422 287 тенге при условии уплаты основного долга", - уточнили в комитете.

Полный список должников опубликован на сайте КГД и доступен по ссылке http://kgd.gov.kz/ru/news/informaciya-po-zadolzhennosti-po-mestnym-nalogam-1-70961.

Для списания пени обращаться никуда не нужно. Достаточно оплатить основную сумму долга. Пеня будет списана автоматически", - пояснили в ведомстве.

Во всех территориальных подразделениях органов государственных доходов созданы комиссии по списанию пени.

Правила по списанию пени физическим лицам при уплате ими основной суммы долга утверждены приказом министра финансов 13 августа 2020 года №730.

Также те граждане, которые после 1 апреля 2020 года оплатил и основной долг и сумму пени за прошлые налоговые периоды, смогут вернуть внесенные средства, обратившись с заявлением в территориальные органы госдоходов или оставить эти деньги в счет будущих платежей.

Проверить сведения о наличии/отсутствии задолженности по налогам можно на сайте Комитета государственных доходов МФ РК, перейдя по ссылке http://kgd.gov.kz/ru/app/culs-taxarrear-search-web , а также с помощью мобильного приложения eSalyq mobile (AppStore, PlayMarket).

Комитет государственных доходов продолжит публикацию списков недобросовестных налогоплательщиков.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства